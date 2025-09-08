「海外で撮った？」と言われたカレンダー、桜井日奈子「千葉だよ」
女優の桜井日奈子（28歳）が9月6日、都内で「桜井日奈子2026カレンダーブック」（東京ニュース通信社）発売記念イベントを開催。知り合いには「海外で撮ったんでしょ？」と言われたものの、「千葉だよ」と言ったら「ちょっとガッカリしていました（笑）」と語った。
昨年芸能活動10周年を迎えた桜井が、2026年1月始まりのカレンダーブックを発売。ノスタルジックな雰囲気が漂う海沿いのホテルで撮影した本作は、透明感溢れる桜井の等身大の姿を写し出し、懐かしさと愛おしさを感じられる1冊となっている。
撮影時の“印象に残っているエピソード”について、「とにかく暑かったんですよ。水を張っていないプールの中で撮影したカットでは、本当に目が開かなかったんです。麦わら帽子のカットがそうなんですけど、カメラマンの東さんが、私の目が開いた瞬間を撮ってくださって、涼しい顔に写っていると思います」と過酷な真夏の撮影での裏話を明かした。
千葉・館山で行われたカレンダー撮影。撮影地となったホテルは“映えスポット”が多かったそうで、「知り合いには『海外で撮ったんでしょ？』って言われたんですよ。千葉だよって言ったらちょっとガッカリしていましたけど（笑）。そういう異国な雰囲気も漂わせることができる撮影スポットだったので、館山にしてよかったなと思っています」と満足気に語った。
