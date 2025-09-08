メキシコは日本と対戦し0-0のドローに終わった

日本代表は現地時間9月6日にアメリカのオークランド・コロシアムでメキシコ代表と国際親善試合を行い、0-0で引き分けた。

メキシコメディアは試合について「メキシコ代表は答えよりも問題を多く残した」「最も危険なプレーを生み出したのは日本」と日本優位の内容だと評している。

試合は立ち上がりから積極的なハイプレスで日本が主導権を握る展開となった。しかし、より多くのチャンスを作った日本もフィニッシュを決めきることはできず、スコアに動きはなかった。メキシコも後半にMFエリク・リラのヘディングシュートが日本のゴールを脅かしたが、GK鈴木彩艶のファインセーブで得点には繋がらなかった。

0-0という試合結果を報じたメキシコメディア「DIGITAL.MX」は「メキシコ代表は2026年ワールドカップの準備において、答えよりも問題を多く残した」とメキシコの試合内容への不満を指摘。「試合の大部分を支配し、最も危険なプレーを生み出したのは日本チームだった」「日本の守備は強固で警戒を怠らなかった」などと森保ジャパンがメキシコを上回っていたと評価していた。

開催国の一つとして来年のワールドカップを控えるメキシコだが、重要なテストの機会で日本を相手に期待されたパフォーマンスを示すことはできなかったようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）