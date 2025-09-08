韓国に敗れたアメリカ代表ポチェッティーノ監督

アメリカ代表は現地時間9月6日に国際親善試合で韓国代表に0-2で敗れた。

アメリカを率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は黒星にもかかわらず、「全体的に韓国よりも優れていた」と試合を振り返った。

試合は前半18分にスルーパスに抜け出したFWソン・フンミンのゴールで韓国が先制。さらに同43分にソン・フンミンのアシストからイ・ドンギョンが決めてその差が広がった。アメリカは1点も奪えずにホームで敗北。ポチェッティーノ監督就任後、17試合で4度目の完封負けとなった。

米スポーツ専門局「ESPN」によれば、ポチェッティーノ監督は試合後の会見で「全体的には韓国よりも優れていたと思うが、自陣や相手のペナルティーエリアで的確なプレーができなければ、難しい試合になる」と試合を総括。「チャンスを多く作れた。試合をコントロールでしていたと感じている」と内容面では一定の手応えを掴んでいた様子だった。

7月に行われたCONCACAFゴールドカップでは決勝でメキシコに敗れて準優勝に終わった。その大会を挟んで国際親善試合でも3連敗と来年のワールドカップ本大会に向けて調子は今ひとつ上がってこないが、アルゼンチン人指揮官は「（韓国戦の）結果はさておき、ゴールドカップから進化していることに満足している」と語っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）