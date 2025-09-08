「噴火は止められない」という「衝撃の事実」… それでも抗う人類の知られざる「噴火予知」最前線！

2025年8月25日、ブルーバックスより

『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書』

の第1巻、第2巻が上梓された。

本書はアメリカの名門大学が採用する地球学教科書

『UNDERSTANDING EARTH』(8th edition)

を全3巻の構成で翻訳したものである。

第1巻と第2巻では、プレートテクトニクスから、マントル対流など地球内部の動き、それらによって生みだされる火山や地層、岩石変成など、地球の固体部分の大きな仕組みが手に取るように理解できるつくりになっている。

また、第3巻では、大気・海洋の大循環システムから、いまや避けられない関心事である温暖化、マクロ的視点でとらえた気候大変動など、地球の表層部分の大きなメカニズムを中心に学べるようになっている。

本シリーズは、基礎から専門的な知識までしっかりと学びたい高校生や大学生の教科書として最適であるだけでなく、さらに専門的な地球科学、惑星科学、地質学の科学書を知解するための基本知識を得ることのできる良質な入門書である。

カルデラ崩壊

頻度は少ないものの、大規模なカルデラ崩壊は地球上の自然現象のなかでも指折りの破壊力をもつ。長期的に見れば、広範囲に壊滅的な被害をもたらす危険性があるため、カルデラの活動を監視することは非常に重要だ。

幸いにも、北アメリカではこれまで破局的なカルデラ崩壊の発生は記録されていないが、イエローストーンとロングバレーの両カルデラで小規模な地震が増加していることをはじめ、地下のマグマ溜まりの活動活発化を示す兆候について地質学者は懸念している。

たとえば、地殻内のマグマから土壌へ漏れ出る二酸化炭素は1992年以来、ロングバレー・カルデラの端に位置するマンモス山の木々を枯らし続けている。イエローストーン・カルデラの一部の地域は、2004年から1年に7cmもの割合で隆起しており、2008年12月から翌年1月にかけての2週間には、カルデラの中央部で1000回以上の小規模な群発地震が発生した。

ロングバレー・カルデラのケースと同じく、イエローストーンのこうした現象も、地殻の中央部でマグマ貫入が進行していることの表れと考えられる。

噴火雲

生命を脅かすことは少ないが経済的ダメージの大きい災害は、火山灰の雲の噴出によって発生する。噴煙に巻き込まれた航空機のジェットエンジンを破壊しかねないからだ。

このような雲による損傷を受けた民間のジェット旅客機は60機を上回る。あるボーイング747型機は、アラスカの火山が噴火したときに、その灰を吸い込んでエンジンが突然燃焼を停止し、一時的に4基のエンジンをすべて失った。このときは幸運にも、パイロットが緊急着陸を無事成功させることができた。

今では数ヵ国が、航空路付近の噴火雲に関する警報を発出している。アイスランドの火山エイヤフィヤトラヨークトルが2010年4月から5月にかけて噴火したときには、北大西洋を通過する航路が大混乱をきたし、民間航空会社の損害は10億ドルを超えた。

火山災害のリスクを軽減する

世界には現在、危険度の高い火山が約100山存在し、噴火は毎年50回程度発生している。火山の噴火を防ぐことはできないが、科学と適切な公共政策を組み合わせれば、壊滅的な被害を大幅に抑制することができる。

今では火山学が進歩し、世界中の危険な火山を特定したり、過去の噴火の際に降り積もった堆積物の調査によって、起こりうる災害の特徴を把握したりすることが可能になっている。潜在的な危険をはらむアメリカとカナダの火山の一部を図5.35に示した。

それらの災害リスクの評価は、土地の利用を制限するゾーニング規制の指針として活用できる。ゾーニング規制は、資産の被害や死傷者を抑制するためにもっとも効果的な手法だ。

このような研究から、レーニア山はシアトルやタコマという人口の集中した都市に近いため、噴火による危険性がアメリカ国内でもっとも高いと考えられている。

レーニア山の火山泥流の被害想定区域では、少なくとも8万人の住民と彼らの住宅が危険にさらされている。ひとたび噴火が起きれば、数千人が命を落とし、太平洋北西部沿岸地域の経済活動が麻痺しかねない。

噴火予知

火山の噴火を予知することは可能だろうか？

多くの場合、答えは「イエス」だ。ただし、実際の噴火が間近に迫ってからに限る。というのも、火山の「鳴動」は噴火の直前になって初めて増加する傾向にあるからだ。

計器を用いて監視していれば、噴火が差し迫っていることを示す地震や磁気パルス、重力の変化、山体膨張、ガスの噴出といった前兆を検知できる。高解像度のGPSによる観測では、火山の表面下にあるマグマ溜まり内の動きも確認できる。そのため、政府当局の組織と事前の備えが整っていれば、危険な地区の住民の避難も可能になる。

セントへレンズ山の観測を行っていた科学者たちは、1980年の噴火の際、事前に住民に警告を発することができた(「地球の課題5.2」参照)。政府にもこの警告を評価し、強制的な避難命令を発出するための態勢が整っていたので、噴火による犠牲者はごく少数にとどまった。

これに肩を並べる成功例が、1991年6月15日にフィリピンのピナツボ山が破局的な噴火を起こす数日前に発出された警報だ。25万人が避難し、そのうち約1万6000人は近隣のクラーク米空軍基地の兵員らだった(基地は噴火によって甚大な被害を受け、恒久的に放棄された)。

噴火で生じた火山泥流は、行く手にあるすべてのものを破壊しながら流れ下ったが、この避難によって何万人もの命が救われた。犠牲者は避難命令を無視した少数の人たちに限られた。また1994年にも、パプアニューギニアのラバウルの住民3万人が、陸路と海路の両方を使って無事に避難した。避難の数時間後、市街地の両端にある2つの火山が噴火し、街の大半が壊滅的な被害を受けた。

多くの命が助かったのはひとえに、避難訓練を実施していた政府当局と、マグマが地表に向かって移動していることを示す震動を地震計が記録したのを受けて遅滞なく警報を発した、地元の火山観測所の科学者のおかげだった。

長期的な噴火予知は、これらの例よりもはるかに難しい。というのも、火山噴火の歴史、いわゆる「噴火の繰り返しの間隔」に頼るほかないからだ。この基準は、ふたつの理由から不確実であるとされる。

第一に、信頼性の高い繰り返しの間隔を確立するために必要な何百年、何万年といった長期にわたる正確な噴火の歴史を把握できるほど研究されている火山はほとんど存在しない。

第二に、同じ活動を長期にわたって続ける火山はほぼない。繰り返しのパターンが明確になったと思ったとたんに、火山活動に変化が生じてしまうものである。

噴火をコントロールする

対策をさらに進めて、実際に噴火をコントロールすることはできないだろうか？

残念ながら、それは難しそうだ。大規模な火山が放出するエネルギーに比べれば、私たちのコントロール能力など微々たるものだからだ。とはいえ、特定の状況下での小規模な噴火であれば、被害を抑制することは可能だ。

火山活動への対応がもっとも成功した事例として、1973年1月にアイスランドのヘイマエイ島でとられた行動が挙げられるだろう。

住民たちは迫りくる溶岩に海水を散布して冷却し、その流れを食い止めて、溶岩が港の入り口をふさぐのを防ぎ、一部の住居は破壊を免れた。

しかし噴火対策は、警報と避難のための体制構築をさらに強化し、潜在的なリスクのある地域の居住をもっと積極的に制限することに焦点を当てるのが最善だろう。

