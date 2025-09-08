〈経営コンサルを失職→還暦を過ぎて“タイミーさん”に…「必要なのはスマホのみ」のスキマバイトに60代が挑むとどうなる？〉から続く

かつては経営コンサルタントとして鳴らしたものの、還暦間近にして失職。寄る辺もない中、生きていくために仕事を求め、「スキマバイト」に挑戦してみることに。

「タイミーさん」と呼ばれながら、さまざまな現場で働いてきた著者によるリアルな体験談をまとめた『還暦タイミーさん奮戦記：60代、スキマバイトで生きてみる』（花伝社）より、一部抜粋して紹介する。（全3回の2回目／最初から読む）

「うちウーバーイーツやってるんだ。知ってる？」

駅近くにある喫茶店が求人を出した。そこには店を手伝って欲しいとあった。その喫茶店は何店舗もあるわけではない。駅近くに一店だけである（以下、喫茶Bと呼ぶ）。

ぼくは喫茶Bに入ったことがなかった。しかし駅近くのどの辺りにあるのかは以前から知っていた。外から眺める限りでは、珈琲好きの主人が一人でやっていそうな個人店に見えた。客が入っているところも見たことがなく、なんだか寂しそうな店だった。いったいタイミーワーカーに、何を手伝ってもらいたいのだろうか。





「タイミーから働きに来ました」

喫茶Bの扉を開け、朗らかに声がけした。予想通り、客は一人もいない。店内は薄暗くとても営業しているようには見えなかった。

奥から姿を現したのは、おそらくぼくよりも少し齢上の男性だった（以下、語部さんと呼ぶ）。

「うちウーバーイーツやってるんだ。知ってる？」

語部さんは、ぼくに挨拶もせず、いきなり質問してきた。

「ウーバーイーツですか？」

「ちょっとこっち来て」と語部さんは、ぼくを外に連れ出す。

「ほら、ここ見て」

語部さんは玄関ドア横の右上を指さした。そこにはウーバーイーツのステッカーが貼ってあった。ぼくは後日、ウーバーイーツの仕組みを知ることになる。簡単に説明しておこう。

客は、ウーバーイーツのサイトから好きな料理を注文する。客の住所はあらかじめ登録されているので、注文した商品がしばらくして客宅に配達されてくる。

さて、その料理はどこで作られているのか。大きく2つの製造元がある。一つは、そこら中にある飲食チェーン。例えば、すき家の牛丼といえばわかりやすいだろう。

もう一つは、喫茶Bのような飲食店である。しかし前者と違って、客に喫茶Bの名前は表示されない。ひとまず「ウーバーイーツの委託製造工場」といっておこう。

“話し相手”になるスキマバイトも

商品を配達するのであるから、その運び屋がいるはずだ。これはもうお馴染みの、ウーバーイーツの配達員である。

一連の手続きがすべてネットで完結する。客が料理を発注する→ウーバーイーツが委託製造工場にオファーを出す→例えば喫茶Bが応諾する→喫茶Bがその料理をつくる→配達員が喫茶Bまで商品を取りに来る→配達員はその商品を客宅に配達する。客はすでにネット決済をしているから、配達された商品を自宅で受け取るだけだ。

話を語部さんに戻そう。

「たとえばアサイーグリークヨーグルトって、どうつくるか知ってる？」

語部さんは、口早に語り出した。

「ほらウーバーイーツのレシピがこれ。つくるときにいちいち読んでいられないよね。だからここ見ればいいんだ」

語部さんは、自分でこしたらえた簡易レシピ表を掲示板に貼って、それを見ればすぐにつくれるようにしていた。

ぼくが雇われたのは18時30分〜21時30分であった。この3時間、まず、入店客はいない。そして、ウーバーイーツの注文は3件ほど入っただろうか。

その注文はスムージーであったが、つくっているのは語部さんである。ぼくがやったことといえば、冷蔵庫にあるバナナを輪切りにした程度。つまり何もしていないのに等しい。

この間、ひたすら語部さんのトークを聞いた。いや、聞かされたといったほうがよいだろう。

どうやら1階が喫茶店で、2階が語部さんの住居のようだ。

「誰か、この店を継いでくれる人はいないかな。俺、もう辞めたいんだ」

語部さんの引退モードの発言も多く聞かされた。ぼくは同世代のよしみで、共感したふりをして適当に相槌をうち、語部さんの聞き役に徹した。

ぼくは悟った。今日の仕事は、語部さんの話し相手なんだと。

求人側は、基本的には特定の仕事をしてもらいたいからタイミーワーカーを雇う。ただし個人事業主だと、事情はさまざまだ。語部さんの場合、建前は「店を手伝ってもらいたい」だが、実際は「よい人なら店を譲ろうかな。そのために店の状況を話しておこう」というのが本音なのである。

ぼくは、個人がタイミーワーカーを雇う動機の多様さに気づいた。

