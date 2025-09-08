「統一教会」に攻撃されても報道を辞めなかった鈴木エイトが論じるメディアの役割…意識すべきことは「ストイックになりすぎないこと」

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

ジャーナリスト“鈴木エイト”としての経験

「私がブロガー・ライターからジャーナリストを名乗り始めたのは2011年のことでした。町内会の高齢化で寂れていた足立区内の河川敷でのお祭り『灯籠流しと音楽会』を、統一教会足立教会の青年部が乗っ取る形で大勢の市民が参加する大規模なイベントに変貌させていました。

その実態を“地域社会の衰退とカルトの進出”として結び付けた社会派の記事を一般誌で書いたことがきっかけです。この記事が評価され、ジャーナリストを名乗るようになりました。私の記事によってお祭りの実態が広まり、翌年にはまた小規模なイベントに戻りました」

「統一教会は教団にとって都合の悪い記事を書く私を雑誌業界から排除するため、長年にわたり私へのネガティブキャンペーンを行ってきました。“自称鈴木エイト氏のフェイクニュース拡散の意図とその手法について”と題したプレスリリースを各誌の編集部に送り付けたり、『ハゲタカジャーナリスト鈴木エイト』と書かれた怪文書が出回ったこともあります」

「これまでも教団にとって都合の悪い人物などが標的となってきました。メディアや地方自治体などを訴え、政治家の情報をリーク、弁護士団体を非難するチラシを作ったり、私個人を攻撃するためのシンポジウムを開催、SLAPP訴訟なども濫発しています。これらは、地方自治体やメディアを萎縮させ、コメンテーターなどの個人にダメージを与えるために行われ、実際に効果を上げてきたという側面があります。教団にはこの手の圧力による成功体験の蓄積があったわけです」

疑念を見過ごさないことの重要性も説いた。

「深刻な問題を真面目に伝えるだけだと一般読者は興味を持ちづらいということから『やや日刊カルト新聞』ではユーモラスなテイストやシニカルな視点を加えています。

また、そのほかに私が一貫して心掛けているのは、当初から続けている勧誘阻止活動や政治家の疑惑追及も含め、なぜ正体を隠すのか、なぜ関係を隠すのか、なぜフェアに情報を開示しないのかを問いかけるスタイルです」

「私がどのようにカルト団体や政治家と闘い続けてきたのか。その答えはストイックになりすぎず、モチベーションを保つことで、問題意識を持ち続けてきたとなります。おかしいと思ったことや疑念の思いを素通りせずにこだわってきました。フリーランスだから自分の興味の対象だけを追及できたということもあります。そして、ファクトを積み重ねることの重要性を再認識させられました」

NG記者が語るメディアの姿勢や役割

メディアの姿勢や役割についても論じた。

「報道する際、被害当事者を前面に出し、矢面に立たせることによって被害者へ誹謗中傷が集中してしまうことがあります。統一教会問題でも元2世信者や『宗教2世』と呼ばれる人たちが声を上げにくくなっていました。

フランスの報道事情に詳しい識者に聞いたところ、被害者を前面に立てる報道姿勢を取ることには慎重だと言います。セクト（カルト）問題など被害当事者が攻撃を受ける可能性のある事案の場合、そのようなリスクを生まないよう配慮するコンセンサスがフランスにはあるということです。

誹謗中傷は、旧ジャニーズ事務所における性加害問題にもみられます。“被害者を矢面に立たせない報道”が被害者を誹謗中傷から護ることに繋がります。これは勇気ある告発者を護る取り組み、そして第三者による虐待をカバーする法整備の必要性の議論などにも共通することです」

「メディアの役割は権力の監視や声を上げられない被害者の可視化です。事件の再発防止のための徹底検証がメディアと政治家の役割です。岸田首相は統一教会について『大事なことは未来に向かって関係を断つこと』とさかんに言っていますが、これは良いことを言っているようで、じつは過去の検証をしないということと同義です。

実際、自民党が事件後に行った検証も、自己申告型の点検で非常に緩いものでした。合同結婚式が社会問題となった1990年代から大手メディアが報道せずに30年が過ぎ、監視機能が効かなくなっていました。再び空白の30年を繰り返さないために、問題が解決していないにもかかわらず幕引きを図ろうとする動きに警戒すべきです」

