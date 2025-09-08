『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1第2回配信決定 2つのジャンルの新たなミッションに挑戦
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の第2回が、13日正午からFODプレミアムにて配信開始されることが決定した。
【番組カット】TAKAHIROと熱い握手を交わすMAZZEL・RAN
同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）でさまざまなミッションに挑戦する。真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。
シーズン1第1回では和太鼓ミッション、声優ミッションに挑戦し、ミッションをクリアしたMAZZEL。第2回となる今回も2つのジャンルの新たなミッションに挑戦する。
