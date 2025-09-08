『仮面ライダーガヴ』宮部のぞみ、“初水着グラビア”で圧巻プロポーション “歴代仮面ライダーヒロイン”が大集合
モデルで俳優の宮部のぞみが、8日発売の『週刊プレイボーイ』38＆39合併号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。
【写真】圧巻の美ボディを披露した宮部のぞみ
宮部は、2003年5月22日生まれ、愛知県出身。「2019ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを受賞し芸能界デビュー。令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』でヒロインの甘根幸果を演じ、注目を集めた。現在放送中のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系 毎週土曜 後9：00）に出演中。
宮部にとって、“初水着グラビア”となる今回、圧巻のプロポーションを披露。長い美脚を存分に披露している。
なお今号は、歴代仮面ライダーヒロインが大集合。宮部のほか、『仮面ライダーゼッツ』小貫莉奈＆八木美樹、『仮面ライダーギーツ』志田音々、『仮面ライダーガッチャード』松本麗世、『仮面ライダーセイバー』アンジェラ芽衣、『仮面ライダーW』山本ひかる、飛鳥凛が登場する。
