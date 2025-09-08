じつは、東京でもアメリカでも変わらない…それどころか、太陽や月でも変わらない「ある法則」がある！

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

その謎に迫った新刊『質量はなぜ存在するのか』より、その内容の一部をご紹介します。

＊本記事は、『質量はなぜ存在するのか』（ブルーバックス）を抜粋・再編集したものです。

ぶつかるとはじかれる

冬季オリンピックで人気を集めるカーリング。氷の上で直径30センチメートルほどの石をすべらせて決まった場所に止める競技だ。相手チームと交互に石を投げて、前に置いた石をはじき飛ばしたり相手の邪魔になる場所に止まるように置いたりと、将棋のように先を読まないといけないので、わかってくると見ていても面白い。

止まっている石に正面から同じ重さの石をぶつけると、動いていた石はその場に止まり、止まっていた石ははじかれて代わりにすべっていく。オリンピックの選手でなくても誰がやってもそうなる。

もちろん、日本でやってもヨーロッパでやっても同じことが起こる。石の動きが物理法則にしたがっているせいだ。この石の運動は、運動量保存則という物理学のもっとも基本的な法則の、わかりやすい例になっている（図「カーリングで運動量保存則を考えてみる」）。

難しそうな言葉が出てきたが、それほどでもない。運動量とは、物体の質量と速度をかけたものだ（図「運動量とエネルギー」）。

氷の上のように摩擦の小さいところをすべる石は、ほとんど速さを変えずにすべっていく。石の質量はすべっている間いつも同じなので、運動量が変わらないということは、速度が変わらないということになる。運動量保存則と言うが、保存するというのは変わらないということを難しく言う専門用語だ。

慣性の法則と呼ばれているものも、運動量保存則と同じ意味だ。電車通勤している人は、電車がブレーキをかけたときに進行方向に倒れそうになることで、毎日この物理学の基本法則を体感している。電車はブレーキをかけて止まろうとしても、体のほうは運動量を保存するためにそのまま前に進もうとする。これに逆らうには結構力がいるものだ。

「運動量保存則」だけでは、石の運動は決まらない

さて、すべってきた石が止まっている同じ重さの石にぶつかるところを考えてみよう。すべってきた石の運動量は、その石の質量と速度をかけたものだが、止まっている石のほうは速度がゼロなので運動量もゼロになる。ぶつかった後は、すべってきたほうの石が止まって、止まっていた石が同じ速度ですべり出す。

二つの石の質量が同じなら、これで全体としては運動量が変わらないことになる。運動量保存則のもっとも簡単な例だ。

だが、注意深い読者の方は、私が少しごまかしていることに気がついただろう。ぶつかった後の二つの石が元の半分の速度で並んで動くとしたらどうだろうか。

二つの石の運動量は、それぞれ元の石の運動量の半分だから合わせれば元と同じ。これでもよいのではないか。それはその通りで、実は運動量保存則だけでは石の運動は完全には決まらない。正しい答えを得るには、さらにエネルギー保存則、つまりぶつかる前と後で全体のエネルギーが変わらないということも考えないといけない。

運動によるエネルギーというのは、その物体の質量に速度の2乗をかけて2で割ったものだ。式を考えるのが面倒になってきた読者の方は、運動量とエネルギーという二つの基本的な量が変わらないというのが物理学のもっとも基本的な法則なのだということを覚えておいていただければよい。そして、運動量とエネルギーのいずれも、その物体の質量に比例している。

カーリングの石の運動は、運動量保存則を知らなくてもおおよそ感覚的に予想できるだろう。日常生活やスポーツをやるのにはそれで十分だ。でも、こんなことでも数式であらわして現象を正確に予測できるとうれしくないだろうか。

運動量とエネルギー保存則は、単なる経験則ではなく、もっと深い意味をもっている。ここから先はもう少し高度な数学が必要になってしまうので結論だけ紹介することにしよう。

物理法則が「空間のどの点でも同じ」と仮定

運動量保存則は、物理法則が空間のどの点でも同じだという仮定から数学的に導き出すことができる。物理法則が空間のどの点でも同じというのは、しごくもっともな仮定だと思っていただけるだろうか。

東京と大阪、沖縄、あるいはアメリカでも南極でも、物体の運動を支配する法則は変わらない。それどころか月や太陽、あるいは遠くの星や銀河のかなたでも法則は一つだという仮定だ（図「宇宙のかなたでも物理法則は同じはず」）。

もちろん、その仮定が当然正しいと言うつもりはない。科学ではあらゆる性質は実験で検証してみないと正しいとは言えないが、この仮定に関しては日常の体験からしてもそれほど変ではないし、これまでのあらゆる精密実験が支持していることでもある。

宇宙の果てのことなど誰が調べたのかと言われそうだが、少なくとも光は届いてきているのでそこからわかることもある。これまでのところ、宇宙のかなたでも物理法則が違っているという証拠は何一つ見つかっていない。

物理法則が「時刻によらない」と仮定

エネルギー保存則のほうは、物理法則が時刻によらない、つまり昨日も今日も明日も物理法則は変わらない、という仮定から数学的に導くことができる。こちらも本当に検証しようとするとそんなに簡単ではないだろう。

昨日と今日と明日の比較なら、同じ実験を3日くりかえせばいいが、10年、1万年、1億年前でもやはり物理法則が同じであったかどうかはどう調べればいいだろう。おそらく地中深くの石や氷、宇宙から飛んでくる光や宇宙線の様子を調べればいいに違いない。

実のところ、物理法則が時間とともに変わるという証拠も、やはりこれまでのところ何一つないので、もっともな仮定と考えてよさそうだ。

「重い石」が、カーリングに最適な理由

難しい話が長くなった。もう一度あのカーリングの石の話に戻ろう。

あの石は見るからに重そうだ。この「重い」ということはおそらくこの競技では重要なことで、そうでないと氷の面のちょっとしたでこぼこの影響を受けやすくなってしまう。重ければその分だけ運動量も大きくなるので少しぐらいの邪魔があっても平気だろう。

氷の面に転がった小さな氷のかけらに石がぶつかったとしても、小さな氷のかけらは質量が小さいので突き飛ばすのに必要な運動量も小さい。つまり、それだけ石の失う運動量が小さいということだ。

石の運動量を大きくしたければ、質量を大きくするか速度を大きくするかのいずれかだが、あまり速いと広い場所が必要だし氷との摩擦や空気抵抗の影響が大きくなるので具合が悪いだろう。ゆっくりとすべる石でも運動量を大きくするには、重い石を使えばよい。

