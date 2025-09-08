なぜ海軍は訓練の全貌を公にしたのか…陸海軍で「落下傘部隊」の広報をめぐる「確執の中身」

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

落下傘部隊

「プロローグ」にあげた落下傘部隊の合成写真を撮影したのは、東日写真部員の安保久武であった（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

安保が召集される直前、1943年5月に海軍でおこなわれた落下傘部隊（挺進連隊）の訓練風景を撮った写真2枚を合成したものである。

ただ、このとき安保が撮った計39枚に及ぶ写真については、海軍省はほぼすべて公開とした。訓練の全貌が公にされるのは、きわめて異例のことだった。じつは、前年陸海軍両者の間で、落下傘部隊の広報をめぐる確執があったことが、『1億人の昭和史』10（不許可写真史）（1977年）に掲載されている。

海軍は、その前年1月に落下傘部隊をセレベス島のメナドに降下させ、奇襲攻撃を強行する。一方、陸軍は、その1ヵ月後にスマトラ島パレンバンに落下傘部隊を降下させている。ところが、大本営は、いずれも2月15日という同じ日に「戦果」として発表したのである。毎日、朝日両紙とも、その翌日に海軍の写真を掲載した。

しかし、陸軍よりも先に落下傘部隊を成功させたと自負する海軍省からすれば、新聞での公表が遅れたことは、おもしろくなかったのだろう。海軍省こそが落下傘部隊の先駆者であることをアピールするため、安保写真部員に訓練風景を全面的に撮影させたのである。

なお、落下傘部隊は、陸海軍とも、1941年初めには有人降下実験を成功させていた。しかし、海軍が自負するには及ばない。1941年9月最初に編成した横須賀鎮守府第一特別陸戦隊は、サイパン島で全滅する。陸軍も、同年11月に編成した教導挺進第一連隊（のち第一挺進集団）がルソン島で全滅している。

陸海軍の面子争いのなかで、多くの若者が犠牲になったのである。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

