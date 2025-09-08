¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤·¤Æ³©Àî¾Þ¸õÊäºî¡ª¡¡¡ØÄ»¤ÎÌ´¤Î¾ì¹ç¡Ù¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦¤ò´Ó¤¯¥ê¥º¥à¡¿Çï¤ÎÈëÌ©
Âè68²ó·²Áü¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¶ðÅÄÈ»Ìé¤µ¤ó¡ØÄ»¤ÎÌ´¤Î¾ì¹ç¡Ù¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤È¸½¡¢²áµî¤È¸½ºß¡¢À¸¤È»à¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤·¤Æ³©Àî¾Þ¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ö·²Áü¡×2025Ç¯9·î¹æ¤è¤ê¡¢³ÁÆâÀµ¸á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñÉ¾¡ÖÇï¤Ï¤É¤³¤Ë¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥º¥à
»Í¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿²È¤«¤éÆó¿Íµî¤ê¡¢½éÀ¥¤ÈÏ¡¸«¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£Ï¡¸«¤Ï¼«¼¼¤Çºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤Á¤é¤¬ËÜ¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µï´Ö¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âµ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È»Í¿Í¤ÇÊ¬³ä¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿²ÈÄÂ¤À¡£Æó¿Í¤Ç¤ÏÃ±½ã¤ËÇÜ³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é½éÀ¥¤Ï°ú±Û¤·Àè¤òÃµ¤¹¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆü¤âÉÔÆ°»º²°¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢ÄÁ¤·¤¯Ï¡¸«¤¬µï´Ö¤Ë¤¤¤ë¡£²È¤ò¹½À®¤¹¤ë¿Í´Ö¤Î¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¥ê¥º¥à¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊÑÄ´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Ï¡¸«¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤ë¡£²Ï¸¶¤ÇÏ¿²»¤ò¤¹¤ë¡£¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤¹¤ë¿Í¤ä¼«Å¾¼Ö¤¬º½¤äÁð¤òÆ§¤à²»¡¢³°¹ñ¸ì¤Î²ñÏÃ¡¢Ä»¤Î±©¤Ð¤¿¤¡¢¤½¤·¤ÆÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¿åÎ®¤Î²»¡£µ¢Âð¤·¤ÆÏ¡¸«¤Ï¥É¥é¥à¥Þ¥·¥ó¤Ç»Í¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¡£Àî¤Î²»¤È¥É¥é¥à¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ò¤½¤ì¤Ï¡¢²»¤ÇÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿À¤³¦¤Ë¿´Â¡¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Êºî¶È¤À¤Ã¤¿¡Ó¡£
À¤³¦¤ÎÇï¤òÃµ¤êÅö¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶Ê¤òºî¤ëÏ¡¸«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÒÇï¤ò¤¤¤Ä¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬À¸³è¤ò±Ä¤à¾ò·ï¡Ó¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢Ï¡¸«¤Î¿´Â¡¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì®Çï¤Î¤Ê¤¤Ï¡¸«¤Ï¡¢¤â¤¦À¤³¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÄ³ÈÖ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ò»à¤ó¤Ç¤â¤¦¤¿¡Ó¡£¤À¤«¤éÏ¡¸«¤Ï½éÀ¥¤Ë¡Ò»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡Ó¤ÈÍê¤à¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢½éÀ¥¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Ï¡¸«¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥ê¥º¥à¤ò¡¢Ì®Çï¤È²»³Ú¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢½éÀ¥¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ð¤¿¤¤Î¥ê¥º¥à¤À¤Ã¤¿¡£âÛ¤Ï¡¢³«¤±¤ë¤È¤¤ÈÊÄ¤¸¤ë¤È¤¤È¤ÇÊÌ¡¹¤Î¶ÚÆù¤¬¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¾ï¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤Î¶ÚÆù¤ò»ý¤Á²ó¤ê¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¡Ó¤Æ¡¢Î¾Êý¤È¤â¤¬¡Ò´°Á´¤ËÃ¦ÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡Ó¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¸Ä»¤ÎâÛ¤Ï²¼¤«¤éÊÄ¤¸¤ë¡£Ê¸Ä»¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½éÀ¥¤Ï¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£âÛ¤Ï¡¢¿´Â¡¤ÈÆ±¤¸¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´°Á´¤ËÃ¦ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ò»à¤ó¤Ç¤â¤¦¤¿¡Ó¤È¤¤À¤±¤À¡£
Ï¡¸«¤Î¥Ð¥¹¥É¥é¥à¤Ï¡¢ÂÇ¤Ä²»¤ÈÂÇ¤Ä²»¤È¤Î´Ö¤Î¶õ·ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇï¤òºî¤ë¡£¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Î±ý´Ô¤¬Çï¤ÎÍ×·ï¤È¤·¤ÆÃÎ³Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢½éÀ¥¤Î¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ï¡Ò¾å¤È¡¢²¼¤Î¡¢ÎÏ¤Î°ú¤¹ç¤¤¡Ó¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÜ¤ò³«¤±¡¢ÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤É¤Á¤é¤âµÙ»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¤¢¤ë¡×¡£
¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Î±ý´Ô
¼ç¤ËÆó¿Í¤Î»ëÅÀ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤Î¾®Àâ¤Ë¤Ï¡¢É÷¤ä¿å¤¬·«¤êÊÖ¤·½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£È©¤Ë¿¨¤ì¡¢¾å²¼º¸±¦¼êÁ°±ü¤Ë¿á¤È´¤±¤ëÉ÷¡£¾å¤«¤é²¼¤Ø¤ÈÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¡£É÷¤â¿å¤â¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¤¢¤ë¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ë¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤½¤ì¤é¤ÏÏ¡¸«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇï¤¬¤Ê¤¯¤¿¤ÀÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Çï¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÏ¡¸«¤ÏÀ¸¤¤ë¡£Çï¤â¤Ê¤¯Î±¤Þ¤ë¡Ò¿å¤¿¤Þ¤ê¡Ó¤Ï»à¤ó¤À¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤À¤·¡¢Çï¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ÂÎ¤Ï¡ÒÁë¤«¤é¤Ä¤è¤¤É÷¤¬¤Õ¤¤¡Ó¤¿¤È¤¡¢À×·Á¤â¤Ê¤¯¾Ã¤·Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
É÷¤ò¼õ¤±¤ÆÈô¤Ó¤Þ¤ï¤ë¤¹¤º¤á¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ò¿å¤¿¤Þ¤ê¡Ó¤Ï¿åÍá¤Ó¤Î³Ê¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¡£¤¹¤º¤á¤ÎÇ¨¤ì¤¿±©ÌÓ¤Ï¡¢ÆóÅÙ¿Ì¤ï¤»¤ì¤Ð¤â¤¦´¥¤¯¡£¤½¤Î¸«»ö¤ÊÍÍ»Ò¤òÏ¡¸«¤È½éÀ¥¤ÏÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¸«¤ë¡£Ï¡¸«¤Î¸«¤¿¡Ò¿å¤¿¤Þ¤ê¡Ó¤Ï¿åºÝ¤Î¤Ì¤«¤ë¤ß¤Ë¼«Á³¤È¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½éÀ¥¤Î¸«¤¿¤½¤ì¤Ï¸ø±à¤ÇÍ·¤Ö»Ò¶¡¤¬¼ê¤ò»®¤Ë¤·¤Æ±¿¤ó¤À¿å¤ò¡¢³ê¤êÂæ¤Î²¼¤Î·¦¤ß¤ËÎ¯¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£½éÀ¥¤Ï»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¼Ø¸ý¤È·¦¤ß¤ò±ýÉü¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÈ¿Éü¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÊÌ¡¹¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
½éÀ¥¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡Ò¤Õ¤È¼þ¤ê¤«¤é¤¤³¤¨¤ë²»¤¬¡¢ÌÕÅÀ¤ß¤¿¤¤¤Ë¾Ã¤¨¤ë¾ì½ê¡Ó¤òµá¤á¤Æ²È¤ÎÆâ³°¤ò¥¹¥Ä¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤²ó¤ê¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¹ø³Ý¤±¤Æ¡¢²»¤ÎÌÕÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¤¢¤ë¡×½éÀ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢ÌÕÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÊÌÍÍ¤Î¡Ö¤¢¤ë¡×¤Ø¤Î°ÜÆþ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®Àâ¤ÏÌ¤Á³¤ÎÉ½¸½¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÈÝÄê·Á¤ËÉ¬Á³Åª¤ËÈ¼¤¦»ÄÁü¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¤¤¤¯¤é¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤Á¤ÉÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢²»¤òºÎÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÏ¡¸«¤¬Êâ¤¤¤¿²Ï¸¶¤ò¡¢½éÀ¥¤Ï²»¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÃµ¤·¤ÆºÂ¤ë¡£
¶Ê¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤éÏ¡¸«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÒÀî¤Î¿å¤¬¤º¤Ã¤È¾å¤«¤é²¼¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤Ä¤â¤ª¤Ê¤¸¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¤Ë¡¢È¿Éü¤¹¤ë¥É¥é¥à¤â¤¹¤Ù¤Æ°ì²ó¤Î²»¤À¡£¤±¤ì¤É¤½¤Î°ì²ó¤Î²»¤¬²¿ÅÙ¤âÈ¿Éü¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¤ËÀî¤Î¿å¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤¬Á°¤È¸å¤Ç¤Ï¤Á¤¬¤¦¿å¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤Ê¤¸¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Æó¤Ä¤Ï¹ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡¿¤½¤ì¤¬Çï¤Ë¤Ê¤ë¡Ó¤Î¤À¤È¡£¤À¤«¤éÏ¡¸«¤À¤Ã¤Æ¡¢°Û¼Á¤Î¡Ö¤¢¤ë¡×Æ±»Î¤ÎÈ¿Éü¤È¡¢¤½¤³¤Ë»ö¸åÅª¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤ëÂÐ±þ´Ø·¸¤³¤½¤¬Çï¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¸¤Ã¤µ¤¤¡¢¤³¤Î¾®Àâ¼«ÂÎ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ï¡¸«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´Â¡¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ò¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²»³Ú¤Ê¤ó¤À¤«¤éÏÃ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ó¡£¾®Àâ¤âÏÃ¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÂÎ¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤¬É÷·Ê¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£µï´Ö¤Ë¤¤¤ëÏ¡¸«¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½éÀ¥¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÁáÄ«¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®Àî¤ò¶´¤ó¤À¸þ¤³¤¦´ß¤Ë¤¤¤ë¼¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡Ò¤É¤³¤«¤«¤éÃ¦Áö¤·¤¿¤Î¤¬¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ó´¶¿¨¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ò°ß¤ò³°Â¦¤«¤é¿Æ»Ø¤ÇÄ¾¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ó¤â¤Î¤È¤·¤ÆÃÎ³Ð¤µ¤ì¤ë¡£»ëÅÀ¿ÍÊª¤¬°Ü¤í¤¦¤¿¤Ó¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ëÆâÂ¡¤äÈ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ÔÉÒ¤Ë´¶ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤¬ÊÑÍÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊª¤Ë²¾¹½¤µ¤ì¤ëÆâÌÌ¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤ò¾å±é¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÈÂÎ¤¬¤â¤Ä¸ÇÍ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Î¿¨³ÐÅªµ²±¤Ø¤ÈÅê±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤½ÁªÂò¤µ¤ì¤¿ÊýË¡¤À¤í¤¦¡£´ÑÇ°¤È´¶³Ð¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶³Ð¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´ÑÇ°¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¼§¾ì¤Î¹½ÃÛ¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÈÂÎ¤Î¼Â´¶¤òÀºåÌ¤ËÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ³Î¤ÊÍý²ò¤Ê¤É¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÅ¾Ä´¤ò·«¤êÊÖ¤¹³Ú¤·¤µ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¡£´ÑÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÇï¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Î¤ë¤³¤È¡£Âç¾æÉ×¡£¡Ò¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡Ó¡£