マジで、本が読めない……！

日本語圏ではなかなか本が売れないという話だけど、欧米では書籍の売り上げは堅調で、若い人たちの間では「ブッククラブ」が流行っていると聞いた。ブッククラブというのは、早い話が読書会のことだろう。いいね、読書会。でも私は、読書も読書会も、正直に言えば苦手である。

まずは自己紹介を。高島鈴と言います。アナーカ・フェミニスト、パブリック・ヒストリアンという厄介な肩書きを引き連れて、ライター、編集なんかをしている。2014年から2024年までの10年間はまるまる大学にいて、長いこと日本中世史の勉強をしていたのだが、博士論文を書く前にいろいろあってアカデミアを出奔した。わかりやすくいうと「人文系ゴロ」といったところ。

そういう人間なら本もすらすら読めるんじゃないのか、と思われるかもしれない。事実、本は好きだ。累計で言うなら人並み以上には読んでいるかもしれない。自宅の壁にびっしり置いた本棚は、私の興味関心に合わせた色とりどりの本で埋まっている。それでも、本を読むのは私にとって簡単なことではない。本を持ったまま長く姿勢を保つだけの筋肉が足りないし、集中力も持たないし、難しい話は普通にとっちらかるし、固有名詞はすぐ忘れるし、読んでいる途中で別の興味に引っ張られて読み通せないこともしばしばだ（これは謙遜ではなく、マジで私は本が読めない、本当に、本当に苦労している！！）。

この記事を見ているあなたも、もしかしたら似たような経験をしているかもしれない。現代社会はものすごく人の気を散らすものに溢れていて、その誘惑に打ち勝ってまで一冊の本と向き合い切るのは、実のところ並大抵の行動ではないだろう。だから読書会が流行るのかもしれないよね。他人と一緒に感想を言い合う、という予定があるなら、それに合わせて読んでいかないといけないし、そういうプレッシャーあってこそ進む読書というものは確かにあるでしょう。

ただ、それができるのは友達がいて、尚且つそういうコミュニケーションが好きな人（あるいは楽しめる人）だけじゃないかな？と思ってしまうのは、私だけだろうか。私は、友達自体は多少いるしコミュニケーションも好きだけれど、読書会は正直苦手だ。憧れはある。あるものの、私には正直、特定の本の感想を媒介にして喋るのが義務みたいになってしまうのが苦しい。「今日はこの本の話をしますよ！」という枠組みの中で本について語り合う営みの、なんとなくの「脱線しがたさ」――「あ〜次この話するんだよな」「そろそろ時間ないから次の章に言及しなくては」みたいな、ある種の思考の道筋の固定され方――が、意識が絶えず拡散している自分にとっては耐え難いのだ。

というわけで、やってみることにした。何を？ 「一人読書会」である。

どういうこと？って感じですよね。要するに、本の話を、自分一人で、ただし擬似的に複数人でやるんです。一冊の本を媒介に、逸脱を許して。だって自分だけでやるんだから、逸れたって迷惑はかからない。しかも本の方だって、「読書会をするなら一冊読み通して満遍なくすべての章に言及しないといけない」という法律があるわけでもないし（たとえそういう法律があったとて破る価値がありそうだが）、自分なりに関心のある本へぽんぽん手を伸ばす、おのれの意識の散漫さに優しい読書会になればいいんじゃないかと思ったのだ。

参加者として私のほかに、私の意識から生成した「イマジナリーフレンド」を登場させる。そのほうが会話形式になって、読みやすくもなるだろうし、寂しさも減るだろう。名前はQ。彼女は私が中学生の頃にずっとノートに書き殴っていたバニーガールだ。私の精神が生み出した人だから、まああんまり意外性のあることは言わないかもしれないが、なるべく私に批判的な存在でいてもらえるように心がけたい。

開始する前に予想を立てると、この一人読書会は、おそらく私の無知をぞんぶんに晒すものになるだろう。「こんなことも知らずに本とか書いてたの？」と驚愕する読者もいるに違いないし、私の知識のなさに幻滅する人もいるかもしれない。だが私は何も取り繕わず、あえてそれをやってみよう。

私は確かに恥ずかしいほどぽんこつで、正直に言えば大学院で10年日本史をやっているのに都道府県の位置関係もまともに記憶していない。マジで何を勉強していたんですかね。しかしながらそのような人間であっても一つ胸を張って「私は学んだ」と言えるのは、「知ったかぶりをしても何も意味はない」ということである。私は無知だ。だから世界を知ろうとしているのだ。それを認めないと立てないスタートラインは、本当に「ある」。

さて、では本を媒介にした内的宇宙との対話に旅立とう。いや違う、むしろ内的宇宙を媒介にして、本と対話するんだ。本は実際、それくらい巨大なスケールで存在しているものだから。

参院選と読書

Q：それじゃ、今日から読書会を始めようか。

――そうするよ。幸いなことに、イマジナリーフレンドと会話するのはそれなりに得意だと思う。

Q：伊達に孤独を拗らせていないというわけだね。まあ、いいんじゃない。これまでもきみは、ずっと中学生のノートの延長線上で生きてきたわけだから。

――それはその通りだね。それより今の懸案事項を話してもいい？

Q：どうぞ。

――まあ、なんてったって7月の参院選だよね。普通に外国人に対して差別的な政策を掲げた政党が支持を広げて、ほかの政党もそれに引っ張られて「外国人問題」とやらを語り始めて、論点がそっちに変わっていった。この流れはすごく怖かった。

Q：参政党だね。今回は前回から比べて大幅に議席を稼いだから、国政にかなり噛んでくるようになるだろうね。

――本当に怖いよ。……だから読書会の最初にこんなことを言うのもなんだけど、本を読むことが今どれほどの力になるのか、正直確信できる部分があまりに少ない。

Q：どういうこと？

――つまりさ、今までずっと反差別の人たちって差別する人に対して「勉強しろ」って言い続けてきたわけじゃない。その姿勢が何も意味をなしていないじゃないかってこと。まずそう話して実際に学ぼうとする人は少ないんじゃないかと思うし、そもそも読書好きの中にも差別する人はいるでしょう。本で他人の経験を読んでも、それは当人にとってどれほど血肉になるんだろう、とあらためて思ってしまった。

Q：文字面での理解と感覚的な理解にずれがある、というのは、リアルにある問題だね。まあ、だとしても本の意味というものがすべてなくなるわけではないと思うけど。

――それはそうなんだけど……それだけじゃなくて、去年三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社）という新書が大ヒットしたじゃない。確かに働いている人たちのほとんどは、本を読む気力も体力もないと思う。いや、働いていなくても、疲れた人はみんなそうだよ。

Q：そうねえ。きみは今会社やめてほぼ無職だけど、あまりに筋力がなくて、最近はアーム付きの書見台をベッドサイドに設置して、寝ながら読書しているもんね。

――そうだね。腕の筋肉を使って本を持ち続けたり、起き上がって椅子に座った姿勢を維持するのが、いろんな理由で難しい。というか、それを長くやろうとしても、体が疲れてすぐ集中できなくなる。逆に言うと、書見台のおかげでかなり本が読めるようになった、という前向きな話でもあるんだけど。

Q：芥川賞を受賞した、市川沙央さんの『ハンチバック』（文藝春秋）を思い出すね。あの本で市川さんは、読書は身体障害者に開かれていないということを社会に突きつけたわけだけど、実際身体障害者とされていない人にとっても読書は優しくないかもね。

――うん、そう思う。自分の体がまたぼろぼろになって、やっと身体で「あ、読書ってめちゃくちゃ大変じゃん」って理解した。そういう意味でも、やっぱ字面で理解することと、肌感覚で理解することの間には乖離があると思う。

Q：そのへんが一旦前提になるのかな。それじゃあまあ、「差別が蔓延しているというときに、読書に何ができるのか」ってところから考え始めようか。

――そうしよう。

乱読上等！

――まず言いたいんだけど、本ってまるまる一冊全部読むのがえらい、というわけではないと思うのね。

Q：はいはい。まあ、なんかあるよね。「読み切る」ことのマッチョイズムとでもいうのかな。

――そう。「積読」をやたら自虐的にネタにする読書家って死ぬほどいるし、自分もそこに加担してきたと思うけど、最近それもちょっとどうなん？と思い始めた。「本をこんなに積んじゃって、全然読めてないので、私は情けない読書家ですw」みたいな態度が当たり前になってるのってあんまよくないんじゃないかなって。読み切ったら積読消化、という発想だと、集中力がある人ほど「真の読書家」である、みたいな話にならない？

Q：きみは「趣味は読書」だって言うけど、そのわりに全然「読破」しないもんな。

――まあ、そう。すぐ次の本にいっちゃう。関心が拡散している。

Q：それでもいいよって言いたいわけね。

――自分としてはね。テレビやYouTubeみたいに、どんどん本もザッピングしていく感じで読んでいいんじゃないかと思ってる。そこから読破できる一冊があれば、それはラッキー、くらいの気持ちで。

Q：ま、それを開き直りじゃないとは言わないけど、それでも「読む」ことのマッチョイズム解体においては、大事な視線なのかもね。

――そういうこと。

『死刑の基準』――永山裁判をめぐるドキュメント

Q：で、きみは最近何を読んだの？

――ついさっき、堀川惠子『死刑の基準 「永山裁判」が遺したもの』（日本評論社、のちに講談社で文庫化）を読み終えた。読み終えるつもりなかったんだけど、面白くて一晩で読んじゃった。

Q：へえ、2009年の本ね。よりにもよって、なんで今永山則夫？

――タイミングとしては……なんとなくかなあ。もともと自分はルッキズムについての文章（「都市の骨を拾え」『布団の中から蜂起せよ』収録）を書いたときに永山則夫を取り上げていて、そこからずっと関心はあったんだよね。

Q：ふうん。それでこの本は永山について何を書いているわけ？

――えーと、永山則夫って、19歳のときに4人を射殺して死刑になった人なんだけど、この人の裁判を経て、日本の司法においては「永山基準」って呼ばれる死刑の判断基準みたいなものが蓄積されたんだよ。この本は主に永山裁判の経過をドキュメンタリーとして追いかけながら、永山基準について疑問を投げかけている。

Q：永山基準って何か説明して。

――結論から言うと、死刑判決を下すときの九つの判断基準のこと。具体的には、「犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状」（前掲書、292〜293頁）だね。

Q：これってなんで「永山基準」なの？ ほかの裁判でも使われていそうな基準に見えるけど。

――永山裁判って特殊で、一審で死刑、二審で無期懲役判決が出たあと、「量刑が軽すぎる」と言われて検察が最高裁に上告したの。それまでは量刑を問題にして検察が上告した例ってなかったのね。永山裁判は犯行当時の永山が19歳という微妙な年齢だったこと、永山の生い立ちがあまりに壮絶だったことで、司法側からも死刑か無期懲役かで意見が割れる裁判だったらしい。

Q：で、どうなったの？

――結局、最高裁は差し戻しといって、高裁でもう一度裁判をせよという判断を下した。実質的に「やっぱり死刑です」ということ。二審で生きて償う道を見出していた永山は、司法の歴史から見てもこれまでにない形で絶望の淵に立たされた。

Q：めちゃくちゃ残酷だけど、永山をそこまで連れて行くには、市民感情というやつもずいぶん手伝っただろうね。日弁連のサイトでこんなデータを見つけたよ。2014年時点での死刑の支持率、80.3％だってよ（日弁連「死刑制度に関する政府世論調査の検証」）。

――自分から見るとかなりとんでもないデータに見えるけど、SNS見てるとまあそれが「普通」の感覚なのかも、とは思ってしまうよね……。「こんなことしたやつは死刑にしろ」って投稿、いくらでも見るし。めちゃくちゃ不安に感じる。『死刑の基準』では、そもそも死という「罰」でいったい何が償えるのだろうか、という疑義も呈していて、非常に重みのある指摘だと思った。

舞城王太郎「檄」（『新潮』2020年12月号）

――あ、あとこの本を読んでいたら、かなりいろいろ自分の中で「つながる」部分もあって、すごく面白かったんだよ。

Q：へえ？

――まず、永山裁判ってさっきも言った通り、二審で一審の死刑判決が覆されてるんだよね。その二審は船田三雄裁判長の名前を取って「船田判決」って呼ばれてるんだけど、これに関わっていた裁判官に、櫛淵理裁判官という人がいる。

Q：えー、全然知らない。

――まあ普通に生きてて、ある事件に興味を持ったとしても裁判官の名前とかいちいち調べないと思うけど、この本裁判官の半生まで網羅してるのね。で、この櫛淵裁判官って、もともと戦国武将の福島正則の子孫らしくて、子どもの頃から「武士道」を叩き込まれて育ったらしい。

Q：福島正則って、あの「賤ヶ岳の七本槍」のね？

――そう。そっちの話になるとまた逸れるから一回置くんだけど、この人その影響で陽明学とか朱子学とか、漢籍の知識がめちゃくちゃあったそうなの。で、判決でも漢籍を引用したりするものだから、すごく独特な裁判官だったと。

Q：で、その櫛淵裁判官が何なの？

――この人ね、なんとあの「三島由紀夫事件」の裁判長なんだよ。

Q：え？ 市ヶ谷駐屯地で三島が自決したときの事件？ 三島も、三島を介錯した森田必勝も亡くなっていると思うけど。

――事件を手伝った「楯の会」のメンバー三人の裁判だね。本当にたまたまなんだけど、最近三島事件のWikipediaをずっと読んでたから、タイムリーすぎてびっくりした。

Q：それはなんで？

――なんか、えーと、話がまた飛ぶようなんだけど、『新潮』の三島由紀夫没後五十年特集号（2020年12月号）に載った、舞城王太郎の「檄」っていう短編があるの。単行本にはなってないんだけど。

Q：はいはい。宇佐美りんさんの三島賞受賞インタビューが載っていた号らしいね。

――そう、それがね、主人公の姪っ子が突然三島が自決前に叫んだ「檄」ばかり暗唱するようになっちゃった、というところから始まる話で、まあどういう話かは図書館とかで読んでみてほしいんだけど、これ「話を聞いてもらえない苦しみ」の話だったんだよ。三島の檄って実際に現地で読み上げられたときは野次や中継ヘリの音でほとんど聞こえなかったし、呼応する自衛官もひとりもいなかったんだけど、舞城はこのときの異様な状況を「話を聞いてもらえない」経験として再解釈して、小説にしたわけ。

Q：きみ、舞城の話になると饒舌だね。

――そりゃあ、一番好きな作家だから……。それはいいとして、そう、なんで三島事件かって言ったら、舞城の「檄」が結節点になってて。根本的には、参院選での極右の大躍進を見て、自分でも支持者のSNSとかいろいろ見てみて、「この対話のできなさはなんだろう」とぐるぐる考えてたのよ。

Q：ああ、それで「右翼」と「対話」が三島事件につながったわけ？

――そういうこと。まああくまでWikipediaだから、参考情報程度という感じだけど、当時の三島事件がどう理解されてたかみたいな話がいっぱい引用されてたんで、それを読んでたの。めっちゃ長くて途中でやめちゃったんだけど。

Q：やめたんかい。

――はい。でもすごく三島事件の異様さってあらゆる面で理解が難しくて、それでみんな事件を評する言葉に窮したのかなというのは分かった。……で、『死刑の基準』によると、やっぱり三島事件でも、被告人たちは三島を受け継いだ思想闘争の現場として法廷を捉えていたみたいなのね。

Q：そりゃそうだろうな。右でも左でも、制度に追い詰められた人が公に発話する機会を得られるのが裁判だ。それがいいか悪いかは別だが。

――で、検察側が「思想解明はいらない、あれは暴力事件として処理しろ」と言うのに対して、櫛淵裁判官は事件の背景にある思想を問題にすることを許した。で、何したかって言うと、三島の思想を解説するために呼ばれた評論家を自分の陽明学の知識で問いただしたり、三島の武士道理解を試すために三島を見ていた自衛官に刀の使い方を実演させて「三島は真の剣を会得していない」と評価したり、被告人に歴代天皇の名前を言えるか問うて、被告人が言えないと見ると自分がすらすらそらんじたりしたんだって。

Q：それは……いいのか？

――いや、わからん。わからんが、最初は法廷で三島思想を伝えると湧き立っていた被告人たちは、懲役四年の判決が降りたあと、「判決は当然だと思う」とすんなり引き下がったそうな。

死刑と対話

Q：てか、こういう裁判が同時並行で起きてる1970年代、すごいな。

――いや、政治犯の時代というのか……。今と違う時代の潮流を感じるよね。ちなみに死刑が確定したあとの永山則夫の隣の房にいたのは、大道寺将司だったとも書いてあった。

Q：え、東アジア反日武装戦線の、〈狼〉部隊の？

――そう。〈狼〉については松下竜一の『狼煙を見よ』（河出書房新社）に詳しいよね。東アジア反日武装戦線については今年の春にまた高祐二さんという人の『「狼」と「さそり」そして「大地の牙」：東アジア反日武装戦線が投げかけたもの』（花伝社）という本が出たみたいだけど、こっちはまだ読んでない。ほかに読んだなかだと、友常勉さんの『夢と爆弾』（航思社）はめちゃくちゃ面白かった。名著。

Q：大道寺さんに関しては、獄中からの死刑廃止運動でも有名だね。今も続いている「死刑囚表現展」の元祖だ。

――そうそう、あれは大道寺将司さんのお母さんが立ち上げた基金が元だから。

Q：そう考えるとやはり1970年代というのは、運動史的にかなり重要というか、また勉強する必要がありそうだね。

――そうなんだよね、やっぱアナキスト的には司法の話題に拒絶反応を感じてしまうところもあるんだけど、社会運動と司法って実際かなり大きなテーマなんだよなって……。

Q：それに関しては喫緊というやつかもしれんね。

――そう、それでちょっとタイムリーなことがあって。

Q：何？

――この間突然全然知らない人からDiscord経由で連絡が来たのよ。「こんにちは、私は〜〜です」みたいな。それだけ。

Q：スパムじゃないの？

――それが違くて。よくわかんないから返事せずにいたら、突然その人から、山上徹也さんの支援団体のDiscordサーバーに招待されたの。

Q：おお、安倍晋三殺害事件の……。

――そう。メッセージ二通めがもうそれの招待。無言でそれだけ送られてきた（笑）。で、よく分かんないままとりあえず秒で入った。

Q：よく分かんないのに入るんかい。

――そりゃ入るでしょ。まあ実際そこ、誰なのかまったくわからない人しかいないんだけど（笑）。山上さんに差し入れられた本のリストとかがまとめてあって、『進撃の巨人』とか『チ。―地球の運動について―』とか、少年漫画・青年漫画がいくつか、どれも一巻だけ入ってた。

Q：一巻だけて。

――支援者はそこの団体だけじゃないから、多分別の誰かが差し入れた本だと思うけどね。それはそれとして、私が見届けないといけないのは、山上氏がどのように裁かれるかということ。すでに勾留期間はおそろしく伸びているわけで、これについては間違いなく法の暴力と言える。

Q：事件が2022年7月で、初公判の予定が2025年10月だもんね。こんなに長いっていうのは確かにおかしい。

――法の専門家ではない以上、あんまり詳しいこと言えないけど、殺した対象が総理大臣だったという理由で刑が重くなることがあるのかどうかとか、ちょっと社会運動に関わる人間として見ておかないといけない。

Q：それこそ永山裁判みたいな「異例」が起きるかも、ってことだね。

――そういうことだね。『死刑の基準』を読んでみて、死刑って究極的に加害者との対話を社会の側が「完全に終わらせる」選択をするってことで、本来それってやっていいことではないと思う。もう少し対話不能な場所に対話の道を開くためにも、司法の問題については見つめ直さないといけない。

Q：対話、ね。そのために読書がどれだけ何ができるのか、これから時間をかけて考えていきましょう。