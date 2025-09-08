まさか…今朝から急に「認知症」になった…！　脳卒中やクモ膜下出血の後遺症「血管性認知症」独自の症状

突然、認知症になった！

脳卒中（脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血）の後遺症として認知症になることがあり、これを血管性認知症といいます。アルツハイマー型認知症と並んで、最もよくみられるタイプの認知症です。

急性期脳卒中の治療が一段落して、リハビリを開始する頃に認知症の症状が目立ってきます。

「突然認知症になった」と言って外来を受診する人は、血管性認知症の可能性が高いと思われます。

血管性認知症には、おおまかに分けて次のような三つのタイプがあります。

【１】大脳の広範囲な脳卒中の後遺症

脳梗塞や脳出血が優位側（言語中枢のある側、通常は左）の頭頂葉に発生した場合、認知症が発生する（【図】血管性認知症の各タイプのa）。

文字が読めない、混乱した話をする、字を書けない、右と左が混乱するなどの異常を示す。家族が「昨日まではなんともなかったが、今朝から急に認知症になった」と驚いているようなときには、このタイプが疑われる。また、前頭葉に脳梗塞が発生した場合にも認知症を起こすことが稀ではない。

【２】 多発性ラクナ梗塞の後遺症

多発性ラクナ梗塞といわれるタイプでも、認知症を起こすことがある。ラクナ梗塞とは、脳の深部に発生した直径1.5センチメートル以下の小さな脳梗塞を指す（【図】血管性認知症の各タイプのb）。

ラクナ梗塞は、初期にはあまり症状が出ないため「無症候性脳梗塞」といわれるが、しだいにその数が増していくと物忘れ（記憶障害）、時間の感覚や場所の感覚が低下する（見当識障害）などの症状が現れる。同時に、歩行が不安定になり、言葉がもつれたりし始める。

【３】クモ膜下出血の後遺症

クモ膜下出血の後遺症としても認知症が起きる。特に、前交通動脈という場所にできた脳動脈瘤にともなうクモ膜下出血で起きやすいことが知られている（【図】血管性認知症の各タイプのc）。

ただし、脳卒中後に認知症になったからといっても、単純にそのすべてが血管性認知症であるとは断定できません。脳卒中の後遺症に加えて、別のタイプの認知症を合併した「混合型認知症」を考える必要もあります。

また、脳卒中にかかった人が、その後に脳卒中の再発を起こさないにもかかわらず、徐々に認知症になる場合があります。このようなケースは、アルツハイマー型認知症などが合併してきたものと考えることが合理的です。

「感情失禁」という症状

血管性認知症の症状の特徴の第一は、歩きにくさ（歩行障害）、言葉が上手に話せない、言葉を理解できない（言語障害）などの神経症状と、認知症の症状が合併する場合が多いことです。

病識や見当識はある程度保たれるものの、些細なことで感情が大きく動揺し、泣き出してしまうなど、「感情失禁」とよばれる症状も現れやすい傾向にあります。

新しいことを覚える力（記銘力）は完全には失われず、記憶の能力はある程度残り続けます。

絵を描いたり詩を詠んだりといった、さまざまな能力が残存することが多いため、障害の内容を把握して、残っている能力を利用したリハビリを実施することが重要な病気です。

他の認知症とは異なる特徴

血管性認知症の特徴の第二は、意欲が落ち、無気力・無関心状態になることです。自発的には何もせず、家の中でゴロゴロして一日を過ごしてしまう傾向にあります。

このような場合には、アルツハイマー型認知症の薬（ドネペジル、ガランタミン）が有効で、家族から「自発的に散歩に行くようになった」などといった言葉を聞くことが少なくありません。

脳卒中の後遺症としての認知症において重要なことは、適切なリハビリを続けていけば、徐々に改善するケースが少なくないことです。これは、アルツハイマー型認知症など他の認知症とは大きく異なる点です。

入院中はリハビリなどをしっかり受けられますが、課題は退院後の療養の仕方です。

病院への外来通院でリハビリ訓練を長期間受けることは難しく、介護保険サービスのデイケアやデイサービスのかたちでリハビリ訓練を受けることが推奨されます。最近は「リハビリ特化型デイサービス」が普及していますので、ぜひ活用してください。

血管性認知症では、脳卒中の再発を予防する治療が大切です。脳卒中を繰り返すことで認知症へといたる場合が多いため、高血圧や糖尿病の治療、血栓を防ぐ薬（抗血小板剤）の服用などが重要になります。

生活習慣病を克服する生活習慣を身につければ、血管性認知症の進行は予防できます。

