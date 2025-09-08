なぜ、中国人による「大学入試やTOEICのカンニング」、「オリンピックでのドーピング」が横行するのか？

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』

本記事では、〈中国の「ミスコン」敗者が受けた残酷すぎる仕打ち…負け組は侮蔑され、見捨てられる「中国社会の現実」〉にひきつづき、「勝者が総取り」するのが中国社会の欠陥などについてくわしく見ていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

「超」弱肉強食社会から生まれるサクセスストーリー

あの強烈な体験から15年が過ぎたが、勝ち組がもてはやされる結果重視の中国社会は、いささかも変わっていない。2025年の新春には、中国に新星のごとく、「二つの勝ち組」が出現した。

一つは、生成ＡＩ「DeepSeek」（深度求索（シェンドゥチウスオ））である。1月20日、米ワシントンで挙行されたドナルド・トランプ大統領の就任式にぶつけるかのように、DeepSeekのニューモデル「Ｒ１」が発表された。アメリカからハイテクの経済制裁を受けている中国が、アメリカが誇る「ChatGPT」に匹敵する生成ＡＩを格安で製品化したことで、米エヌビディアの株価は、一時日本円で90兆円以上も暴落した。

こうしてDeepSeekの開発者である梁文鋒氏は、一躍時の人となった。1985年に広東省の寒村・米歴岭村で生まれ、そこで高校まで育ったが、故郷の生家はいまや全国から「巡礼者」が訪れる「聖地」に生まれ変わった。春節明けの2月17日には習近平主席から招待を受け、居住地の杭州を離れて北京を訪れた。

3月上旬に開催された年に一度の全国人民代表大会（国会）でも、中国経済が低迷する中で、2880人の代表（国会議員）たちが口にしたのは、DeepSeekの話題ばかり。王文濤商務部長（経済相）まで会見で、「わが国にはDeepSeekが現れたのだ！」と感慨深げに語った。

実際、中国企業はあまねくDeepSeek漬けとなった。自動車メーカーは「若者が買いそうなクルマをデザインして」と、DeepSeekに頼む。地方の鉱山では、「石炭を掘る最適の方法を教えて」。ホテルでは、「宿泊費をいくらにしたらいちばん利益が上がる？」……。

農林水産業も製造業もサービス業も、DeepSeek頼み。北京や深圳の市役所には、「ＡＩ公務員」まで登場した。同年9月からは、学校教育の現場でも、DeepSeekを活用した「ＡＩ授業」が始まる。

中国人がふだん使う検索サイト「百度（バイドゥ）」でも、「ＡＩ検索DeepSeekは本日すでに○○件の問題を解決しました」と表示が出る。夕方以降に検索すると、ゆうに1000万件を超えている。

もう一つの「勝ち組」は、前述の中国製ＣＧアニメ映画『ナタ 魔童の大暴れ』である。春節（1月29日）に中国で公開されるや、桁外れのヒットとなった。春節に中国で公開された映画は何十本もあったが、「負け組」はたちまち淘汰され、中国全土の映画館が『ナタ』一色になってしまった。

大学入試でもカンニングが横行

このように、「勝者が総取り」するのが中国社会の特徴である。

ただこのシステムには、二つの欠陥がある。先述のように敗者が顧みられないという点が一つ。もう一つは、求められるのは結果であって過程は問われないという点だ。極論すれば、勝つために何をしてもよいという歪んだ風潮を生んでいるのである。

中国で唯一の「平等な競争」と言われる「高考（ガオカオ）」（大学入学試験）でさえ、毎年カンニングの発覚が絶えない。しかも、メガネや消しゴムに精巧なカメラを仕掛けるなど、その手口は年々巧妙化している。

2025年5月には、日本でのTOEIC (国際コミュニケーション英語能力テスト)の試験でも、中国人が仕組んだカンニングが問題になった。絶対評価で点数をつけるため、不正を働いても他人を貶めないということもあって、犯罪意識に乏しいのである。

オリンピックなどでも、ロシアと並んでドーピング検査で引っかかるのが中国人選手だ。2021年の東京オリンピックでは、中国の競泳選手23人から、禁止薬物「トリメタジジン」の陽性反応が出た。中国競泳界のエースだった孫楊選手も、2020年に8年間の出場停止処分を受けた（後に4年3ヵ月に短縮）。

オリンピックに関して言えば、中国で称えられるのは金メダリストだけである。金メダルを獲ると、富や権力が保証されたようなものだが、銀メダルや銅メダルを獲っても、メダルなしと評価はさほど変わらない。「2位ではダメなんですか？」と名言（迷言？）を吐いたのは、北京大学留学時代に同級生だった蓮舫元行政刷新担当大臣だが、中国においては2位ではダメなのだ。

24時間の突貫工事で転落死が続出

北京で暮らしていた地区に「幽霊マンション」と恐れられていた建物があった。夜な夜な幽霊を見たという人が続出し、引っ越す住民も出ていた。

聞くと、建設会社が工期を切り詰めるため、24時間の不安全な突貫工事を強要し、十数人の建設作業員が、高層の建設現場から落下して命を落としたという。建設会社としては死傷者への補償を勘案しても、工期を早めたほうが利益が上がると考えたのだ。

やはり私が北京で暮らしていた頃、ある大都市の巨大な工場が、日本の明治時代の『女工哀史』のような悲惨な労働環境で、女工たちが次々に隣接した寮から飛び降り自殺をして社会問題化した。そうしたら工場を視察した「老板」が命じた。

「女子寮の周囲にトランポリンを張り巡らせろ！」

中国ではこのような話は、枚挙にいとまがない。一時期日本でも話題になった「段ボール肉まん」「爆発スイカ」などの「毒食品」も、「儲かればいい」ということで「過程を問わない」社会だからこそ起こったものだ。

