●前線南下により、日本海側を中心にぐずついた空模様に

●熱中症警戒アラート発表。ジメジメした蒸し暑さに要注意



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

この週末も山口市内では猛烈な暑さとなり、今年で48回目の猛暑日を観測。

去年の47回を抜いて、年間猛暑日日数の記録を更新しました。





記録的な暑さの中、県内は昨夜まで概ね晴れていましたが、日付が変わるころ徐々に帯状の雨雲が日本海から流れ込みました。

この時間にかけて西部や北部を中心に非常に活発な雨雲が掛かり

油谷では一時間の降水量が48.5ミリと、激しい雨を観測しました。





きょう8日(月)は東西に大きく伸びる前線が、県内に接近する予想です。





この先、雨は降ったり止んだりで、日中にかけて前線が最も接近する日本海側ほど雨脚が強くなりそうです。



夕方ごろから雨は落ち着き出し、夜はところどころで晴れ間も出てくる見通しです。





尚、現在南シナ海に台風16号が発生していますが、これから大陸方面へ北上する見通しで、日本への影響はほとんどないと見込んでいます。





きょうは8日(月)広く天気が崩れ、特に日本海側を中心に活発な雨雲が流れ込む予想です。

これから外に出る方は、大きめの傘を忘れずにお持ちください。

しばらく雨は降ったり止んだりですが、夜には雨も落ち着いてくると見込んでいます。





日中の最高気温は広く30度を超える予想で、雨が降る分、非常に蒸し暑くなりそうです。





今週はしばらく日ざし控えめ。きょう8日(月)のように降ったり止んだりのぐずついた空模様が、週末まで続く見込みです。

雨が降っても、日中の気温は軽く30度を超える予想で、梅雨のようなジメジメ蒸し暑い日々も続く見通しです。9月も中旬に入りますが、まだ暑さの対策はしっかり行いましょう。





熱中症情報です。

きょう8日(月)も県内には熱中症警戒アラートが発表されています。暑さから身を守る対策を徹底して過ごして下さい。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）