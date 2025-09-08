【愛知県西尾市いじめ自殺事件】30年間にわたる取材と執筆が浮かび上がらせた、学校による「証拠の改竄と隠蔽」の具体的な実態

総ページ数924、取材・執筆30年――。1994年に愛知県で中学2年生の男子生徒がいじめにより自殺した事件を追った超鈍器本『see you again』は、その外観のみならず、内容も圧倒的で、読み終えた人たちを茫然とさせている。

ドキュメンタリー映画監督の寺田和弘さんは、東日本大震災で児童の7割が津波に呑まれ死亡した大川小学校（宮城県石巻市）の事故を、学校が児童を無為に校庭で待機させたからではないかと追及する遺族たちの裁判を10年にわたって追った『「生きる」大川小学校津波裁判を闘った人たち』を撮り、多くの賞を受賞した。取材の過程で見えたのは、『see you again』に描かれたのと同様の、学校による事実の隠蔽（いんぺい）だった。映像と活字の違いはあっても、互いに時流におもねらず地道に取材を続ける「盟友」として小林氏と親交が深い寺田氏は、『see you again』をどう読んだのか。小林氏の人となりにも触れながら明かしてもらった。

映像では捉えることができない大切なこと

この本の著者は私に、こう言いました。

「いじめは人殺しと一緒で、究極の悪だよ。てな1行ですむことなのに、920ページもダラダラ書いてしまったこの本は、無用の長物でしょう(笑)」

はたして、そうでしょうか。

ある章では、深く眠る自分の学生時代の記憶を探り出し、あるシーンでは、読み進める前に大きく息を吸い込む。そして、まるで拷問でも受けているような恐ろしい事実を突きつけられる。そんな本なので確かに、すべての日本人が読むということは決してないでしょう。

でも、少なくとも、私が撮った映画『「生きる」大川小学校津波裁判を闘った人たち』（以下は『生きる』と表記させていただきます）を見てくださった方々には、ぜひ読んでほしい1冊です。なぜなら、ここには映像では決して捉えることができない大切な事柄が、克明に記録されているからです。

学校による「証拠の改竄と隠蔽」を具体的に明らかにした

ある悲劇が起きたとき、それはなぜ起きたのか、と丁寧にその過程をたどることで、ほかのさまざまな事件、事故との共通点が浮き彫りになってくることがあります。

『see you again』に描かれたいじめ自殺事件と、『生きる』の主題である大川小学校での津波による事故にも、そうした共通点がありました。

その一つが、学校組織による「証拠の改竄と隠蔽」です。それらがおこなわれるときは必ず理由があるものです。でも、ほとんどの事案では、その理由を推し量るところまでに留まります。実際にどういう意図で、誰が、どのように隠蔽や改竄をしたのかは、裁判でも明らかにならない事柄なのです。『生きる』を劇場で観てくださった方々も、スクリーンに映し出された映像からそれらの背景を想像してくださったとは思いますが、教育関係者でさえ、それは想像することしかできないのです。

ところが『see you again』の著者は、30年間にもわたる取材と執筆によって、それらを一つ一つ、ひも解いていきました。そしてついに、中学校による改竄や隠蔽の事実を具体的に明らかにしてしまったのです。映像ではこんなことは決してできません。

一人一人は同じじゃなく違うと書けることの「豊かさ」

登場人物の多さにも、驚かされました。映像作品において、とくに期待されることは「わかりやすさ」です。そのために、ある一方からの視点のみ、あるいは、対立する二つの立場の視点のみを描いて、観る人が理解しやすいように構成されます。

でも、同じ立場にいる人どうしでも、じつは一人一人の見方は少しずつ違うということが、『see you again』を読むとよくわかります。本当はその「少し」に、人々の思いが詰まっています。映像表現ではその「少し」を「同じ」ように描いてしまうことがほとんどです。それが登場人物を絞るという手法であり、「わかりやすさ」に繋がっていきます。

でも、「同じ」じゃなくて「違う」んでよね。似ているけれど、違うんですね。そこから一人一人の姿が浮かびあがってくるところが、この作品の豊かさ、人間臭さに繋がっているのだと思いました。人ってとても残酷ですが、愛すべき個性を誰もが持っているんだということに気づかされました。

そして、人はみな少しずつ違うからこそ、小さな出会いが人を変え、新たなドラマが生まれていく。それもまた興味深いところでした。

もし映像化したら「前代未聞のドラマ」になるのでは？

起きていることのほとんどをリアルタイムで録画していくドキュメンタリー映像では捉えきれないシーンばかりなのも、『see you again』の特徴だと思います。でもドラマ化することでなら、もしかしたら映像化できるのかもしれない。そう思わされた場面が、いくつもありました。

著者が月刊『現代』編集部の中につくってもらった「小林部屋」に寝泊まりしながら、締め切りになっても一行も書けず苦悶しているシーン、同行する記者が車の制限速度を守ったために「パシリX」に会えなかった痛恨のシーン、中学校での駅伝大会で、生徒と先生がともにタスキをつないでいくシーン、そして清人の兄と父が、清人の死にまつわる重大な告白をするシーンなどなど……。

私には脚本は書けませんし、ドラマの演出もできませんが、もし誰かが手を挙げれば、前代未聞のドラマになるのではないでしょうか。でも、著者はドラマ化を許さないかもしれませんね……。

かつて見たことのない取材姿勢から生まれた「高い公共性」

30年間にわたって著者が格闘してきた物語を読んで、目の当たりにしたのは、地域や学校、そして家族という「小さな社会」の中で生きるという現実の厳しさ、そして、そのことから目をそむけずに突きつめていく著者の取材姿勢でした。

人は誰でも、他人には通常、知られるはずのない生活空間の中で、さまざまな思いや個性がぶつかり合うなか、それでも結局は、寄らば大樹の陰とやりすごし、あきらめて生きています。そんなどこにでもある地域や学校、家族の断片に隠れている「傷」に、著者はまるで塩を塗り込むように、執拗な取材を続けていきます。でもその果てに、関わった人たちとの関係性を維持しようとして、一度は取材を断念するのです。

そんな、かつて見たことのない取材姿勢だったからこそ、この作品にはきわめて高い公共性が生まれたのだと思いました。

私はかつてテレビ朝日の『サンデープロジェクト』のディレクターをしていたとき、ジャーナリストの大谷昭宏さんに大変お世話になりました。1995年に起きた阪神・淡路大震災の被災地で取材をしているとき、彼からこんな言葉を投げかけられました。

「事件も災害も次から次へと起きるから、いま取材している人たちとずっと同じような関係性を持ちつづけることはできない。でも10年後か20年後か、彼らがもし困ったときに『寺田に相談してみよう』と思い出してもらえるような関係性をつくっておくように」

『see you again』の著者は、1982年の日航機羽田沖墜落事故の取材で、ある「失敗」から人を深く傷つけてしまい、そのことでずっと自分を責めつづけます。しかし10年後に、その人から、微笑を浮かべた自画像が描かれた葉書が届くのです。そのシーンで私は、この大谷さんの言葉を思い出しました。

兄との「新たな物語」への船出

とくに兄・伸人と著者との関係性は、特別なものだと感じさせます。取材者と取材先という関係はゆうに超えていますが、親友でもなく、もちろん家族でもない。でも、極限状態に追い込まれた家族のなかに入り込んで、いつのまにか潤滑油のような存在となった著者は、伸人にとっても心許せる人生の先輩であり、たまにご馳走してくれたり、アルバイト先も紹介してくれたりする保護者のようでもあり、といった不思議な関係が続いていきます。

でも、そんな関係になりながらも、ずっと開けられなかった扉が、伸人の心にはありました。扉の向こうには、伸人が目をそむけていた、亡くなった弟を含めた「家族」とのことがあるのは明らかでした。事件から8年後、二人は一緒に、その扉を開けようとします。

著者は、自分が「記者という立場」であることを明確にしたうえで、伸人と共同作業に取り組みます。しかも、伸人にインタビューするだけではなく、彼の両親や祖母に著者が取材した録音テープを彼に聞かせるという、これまた前代未聞のやり方で……まさかそれが、「新たな物語」への船出となるなんて、最後のページを読むまではまったく想像もしていませんでしたが。

著者と出会って、私の歩き方も変わった

著者と私は2008年、足利幼女殺人事件の取材現場で知り合いました。ある事件では、一緒に取材をしたこともありました。著者が、共同で取材してテレビでも報道してはどうかと提案してくれたのです。それは沖縄のパチンコ店で起きた強盗事件でした。

提案にのった私は、先行取材していた著者から聞いていた見立て通りにカメラを回していったのですが、著者は途中から、なぜか当初の見立てとは違う方向に、どんどん進んでいきました。すると、まったく予想もしていなかった事実が刻々と明らかになっていきました。それを目の当たりにした私は、自分はこれまでなんて浅い取材をしていたんだと痛感しました。あるストーリーに当てはめるような取材をしていただけだったんだと。

この人はつねに「なんだこりゃ」と問いつづけ、歩きつづけている……『see you again』を読んで、あらためてそう感じました。

著者と出会って、私も、歩き方が少し変わったような気がします。『see you again』に出てくる登場人物たちのように。みなさんもこの924ページを読んで、ぜひ次に待っている物語へ一緒に進みましょう。ずっしりと重いですが、それだけの想いが詰まった『see you again』の最初のページを、ぜひ開いてみてください。

プロフィール／寺田和弘（ドキュメンタリー映画監督）

1999年から2010 年までテレビ朝日「サンデープロジェクト」特集班ディレクター。シリーズ企画「言論は大丈夫か」などを担当。2011年からNHKや民放各局で主に社会問題を中心に番組を制作。2023年に監督したドキュメンタリー映画『「生きる」大川小学校津波裁判を闘った人たち』は、第78回毎日映画コンクールでドキュメンタリー映画賞受賞、第97回キネマ旬報文化映画ベスト・テン第2位、第10回浦安ドキュメンタリー映画大賞を受賞。その他の受賞作に2006年JCJ賞「シリーズ言論は大丈夫か〜ビラ配り逮捕と公安〜」（テレビ朝日・ABC サンデープロジェクト）、2015年テレメンタリー年間最優秀賞・ギャラクシー賞奨励賞「ＤＮＡ鑑定の闇〜捜査機関“独占”の危険性〜」（テレビ朝日）がある。

