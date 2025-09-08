【照りっ照り】シェフ流！30分漬けるだけ“照り焼きチキン”に3千いいね「いいかも」「温泉卵のせよう」【ママリ】

忙しい日の救世主レシピ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。

忙しい日のごはん作り、大変ですよね。できれば何も考えずにパパッとご飯を完成させたい…！そんなママたちにぴったりなレシピがXで話題になっていましたのでご紹介します。

ⒸHG7654321

何も考えずに材料を全て漬け込んで焼くだけの簡単美味しい照り焼きチキンのレシピが出来ました。



材料全てを30分以上漬け込んだらタレごと弱火で煮詰めるように焼いて完成～☆

照りっ照りのタレが白米によく合います☆

材料を全部入れて漬け込んで焼くだけというシンプルレシピです。最大のポイントは 「何も考えずに全部入れてOK」な点で、疲れていても調味料さえ入れておけば、あとはお肉を漬けておくだけ。白ご飯がどんどん進みそうですよね。



忙しいママの強い味方になってくれそうなレシピのご紹介でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）