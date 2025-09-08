Ž¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÉû¶È¤Ç¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤òŽ£¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¾ì¤È¤Ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃÓÅÄÀé·Ã¡ØÄ«15Ê¬¤«¤é¤Ç¤¤ë¡ª ½µËö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÎý½¬¤È¤·¤ÆÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¾®¤µ¤¤Ã±°Ì¤Î½¸¤Þ¤ê¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢È¯É½¤Ê¤ó¤Æ¿ÍÀ¸¤ÇÌÇÂ¿¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬ÂçÈ¾¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢»ä¤¬¼çºË¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÄ«¥¥ã¥ê¡×¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀèÀ¸¤´¤Ã¤³¡Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ë¤Î²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÄ«¥¥ã¥ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀèÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤äÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò¾®¤µ¤¯»î¤¹¾ì¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÎý½¬¤È¤·¤ÆÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«Ìò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤Î¤È¡¢¡Ö¤³¤Î³Ø¤Ó¤òÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤Ï·ë²Ì¤Ë±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÖºÂ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê°ìÎã¡Ë¡£
¡¦ÀÜµÒ¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤È¾å¼ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¥³¥Ä
¡¦»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿·Ê¹¤ÎÆÉ¤ßÊý¹ÖºÂ
¡¦°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤Î¥Ò¥ó¥È
¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÌµÍý¤À¤è¡×¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂç¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÌµ±óÎ¸¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ó¥Í¤ò¸ì¤ë¤È¡Ö°Õ¼±¹â¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤«¤é¡¢À¼¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÀèÀ¸¤´¤Ã¤³¡×¤Ê¤é¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤´¤Ã¤³¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÀ¸¤´¤Ã¤³¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹ðÃÎ¢ª½¸µÒ¢ª¼Â¹Ô¡×¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¡¢¼Â»Ü¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤òº£¸å¤Ë³è¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÖºÂ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÊç½¸¹ðÃÎ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤´¤Ã¤³¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÊ¬¤±¤Æ¡ÖÀèÀ¸¤´¤Ã¤³¡×¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥â¥¸¥å¡¼¥ë¢Êç½¸¹ðÃÎÊ¸¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òËä¤á¤ë¡Ê1»þ´Ö¡Ë
¥â¥¸¥å¡¼¥ë£40Ê¬ÏÃ¤»¤ë¹½À®¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊÈ¾Æü¡Ë
¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¿²è¤·¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ê1»þ´Ö¡Ë
¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¤ë
¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò40Ê¬¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦3Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¡Ö¡û¡û¤·¤«Ç½¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¡Ö¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¡×¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¤³¤È
3Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð1Ç¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¿Í¤ò¸«¤Æ¤â¤É¤«¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤È¸À¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥¸¥å¡¼¥ë¢Êç½¸¹ðÃÎÊ¸¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òËä¤á¤ë
¡ÖÀèÀ¸¤´¤Ã¤³¤Î²ñ¡×¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Êç½¸¹ðÃÎÊ¸¤È¤·¤Æ5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î5¤Ä¤µ¤¨Ëä¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÊç½¸¹ðÃÎÊ¸¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤³¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¹ÖºÂ¤Ç¤¹
£¼õ¹Ö¸å¡¢¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ê²Õ¾ò½ñ¤¤Ç3¤Ä¤¯¤é¤¤¡Ë
¥¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ê200Ê¸»ú°ÊÆâ¡Ë
¤³¤Î5¹àÌÜ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÀèÀ¸¤´¤Ã¤³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤ë½çÈÖ¡ÊÊç½¸¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë½çÈÖ¡Ë¤È¹Í¤¨¤ë½çÈÖ¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÁ°½Ò¤Î½çÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤âÁ´Á³»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤º¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¢¢ª£¢ª¤¢ª¡¢ª¥¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê½ñ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇº¤á¤ë¸åÇÚ¡×¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç
Êç½¸¹ðÃÎÊ¸¤ò½ñ¤¯¤È¤¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀèÇÚ¤Î»ä¤¬Çº¤á¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë²¿¤«ÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖË¾¤Þ¤Ê¤¤Éô½ð°ÛÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤³¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¹ÖºÂ¤Ç¤¹
Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Éô½ð°ÛÆ°¤äÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ç¤ä¤ëµ¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î»Å»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
£¼õ¹Ö¸å¡¢¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼õ¹Ö¸å¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤´¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡¢¤È»×¤¦¤È½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ú²Ì¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ê²Õ¾ò½ñ¤¤Ç3¤Ä¤¯¤é¤¤¡Ë
¤³¤³¤Ï¡¢¢¤È£¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¡¢¼«Ê¬¤¬¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ð²Õ¾ò½ñ¤¤Ç½ñ¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¹Í¤¨¤¿¢£¤ò¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢¤³¤Î¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Çº¤¤ê¤´¤È¤¬²ò¾Ã¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Á°½Ò¤Î¢£¤ò¶Å½Ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·ù¤ÊÉô½ð¤Ç¤â»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¹ÖºÂ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¡×¤ë¤È¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤È°ã¤¦¡ª¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ä¤¯¤êÊÑ¤¨¤ë
ºÇ¸å¤Ë¥¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê·ÐÎò¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤¹¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦²áµî¤Î·ÐÎò¡Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡Ë
¡¦¼ÂÀÓ¡Ê¿ô»ú¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ë
Àè¤Û¤É¤ÎÎã¤ÎÉô½ð°ÜÆ°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤é¡¢¡Ö²áµî¤Î·ÐÎò¡×¡Ö¼ÂÀÓ¡×¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ë¾¤Þ¤Ê¤¤ÇÛÃÖÅ¾´¹¤ËÇº¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¡ý¡ý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Þ¤Î»Å»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÊ¸¾Ï²½¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¹©É×¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢£¹ÖºÂ¤Î¹½À®¤ÏºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤Æ
¥â¥¸¥å¡¼¥ë£40Ê¬ÏÃ¤»¤ë¹½À®¤ò¹Í¤¨¤ë
Êç½¸¹ðÃÎÊ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¡¢¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢Zoom¤ÎÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î40Ê¬¡¢1¿Í¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÄ¹¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð40Ê¬¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»ñÎÁºîÀ®¥½¥Õ¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¹àÌÜ½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¼«¸Ê¾Ò²ð¡Ê5Ê¬¡Ë¡Û
¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«»ñ³Ê¤äÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë
¡Ú¤³¤Î¹ÖºÂ¤ÎÌÜÅª¡¦¥´¡¼¥ë¡Ê5Ê¬¡Ë¡Û
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¤«¡¢¹ÖºÂ¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¡ÚÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê25Ê¬¡Ë¡Û
Â¿¤¯¤Æ¤â5¤Ä¤Ë¹Ê¤ê´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ê1¥Ý¥¤¥ó¥È5Ê¬¡ß3¡Ë
¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¸ú²ÌÅª¡Ê10Ê¬¡Ë
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Ê5Ê¬¡Ë¡Û
¹ÖºÂ¤ÎÆâÍÆ¤òÍ×Ìó¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë
¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î5Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ³Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÂÎ¸³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î5Ê¬¤Ç¡¢¹ÖºÂ¤ÎÌÜÅª¤ä¥´¡¼¥ë¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆËÜÊÔ¡ÊÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ï25Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â3¤Ä¤°¤é¤¤¤Ë¹Ê¤ê¡¢´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5Ê¬¤ÇÏÃ¤¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢3¤Äºî¤ì¤Ð¤â¤¦15Ê¬¤Ç¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È3¤Ä¤ò³Æ5Ê¬¤Ç15Ê¬¡¢¤½¤ì¤Ë¥ï¡¼¥¯¤ò10Ê¬²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë25Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î5Ê¬¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¹½À®¤òºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤¤½¤¦¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹½À®¤µ¤¨·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÃæ¿È¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê´ÊÃ±¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ
¡Ö¤³¤Î¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬É¬¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¡¤É¤ó¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡Ê¤³¤ì¤òËÁÆ¬¤Ë¸À¤¦¡Ë
2¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡©
3¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©
¤¿¤È¤¨¤Ð¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÎã¤Ë¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
1¡¡¤É¤ó¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤«¡©
Îã¡Ë¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¡×¡Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢È¾Ç¯¤Ç5kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¡©
Îã¡Ë¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ÏºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¤ä¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©
Îã¡Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¡û¡û¤À¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¡×¤Ç¿©»ö¤ä±¿Æ°¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÏ¿¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½çÈÖ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂÀÓ¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£»ñÎÁ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥¹¥é¥¤¥É¡¢¥ï¥ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ç
¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¡¢¹½À®¤ò¹Í¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ»ñÎÁºîÀ®¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê»ñÎÁ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ëÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¹½À®¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ñÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¡ÏÃ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¸«¤»¤ë
3¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦
Less is More¤È¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾¯¤Ê¤¤¾ðÊó¤ÇÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥ï¥ó¥¹¥é¥¤¥É¡¢¥ï¥ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1¤Ä¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ë1¤Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÇÛ¿§¤Ï¡¢3¿§¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â4¿§¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡ÖÏÃ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¸«¤»¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÏÃ¡¢°ìÂÎ¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤äËÜ¼Á¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤éÄê´üÅª¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¤É¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¡¢¤É¤¦Â³¤¯¤«¡×¤òÌÀ¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Î»ñÎÁ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÆâÍÆ¤ÎÌÜ¼¡¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿ï»þÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿ÞÉ½1¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¾å¼ê¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¿²è¤·¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë
ËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤ÐZoom¤Ç´é½Ð¤·¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤òÏ¿²è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´é½Ð¤·¤Î²ÄÈÝ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ´é½Ð¤·¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢°ìÊý¸þ¤Ð¤«¤ê¸þ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¿¨¤ê¤¹¤®¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤·¤¹¤®¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤ÎÊÊ¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¿²è¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÍÜ¤¨¤ë¾å¡¢»ñÎÁ¤Î¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÏÃ¤¹Îý½¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´·¤ì¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤é¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤¦¤Þ¤¤¤è¤Í¡×¡Ö»ñÎÁºîÀ®¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃÓÅÄ Àé·Ã¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤Á¤¨¡Ë
Ä«¥¤¥Á¶ÈÌ³²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÆóÅÙ¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¼ºÇÔ¤òµ¡¤ËÁáµ¯¤¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢È¾Ç¯¤ÎÁáÄ«ÊÙ¶¯¤Ç·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¤ËÆþ³Ø¡£³°¿©¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¢³°»ñ·ÏÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë¡Ø¡ÖÄ«4»þµ¯¤¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ê¤À¤¹¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ò´©¹Ô¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄ«³è¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡× ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìë·¿¤«¤éÄ«·¿¤ËÊÑ¤¨¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÁáµ¯¤½¬´·²½¤ò»ØÆ³¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2010Ç¯¤è¤êÄ«ÀìÍÑ¼êÄ¢¡ØÄ«³è¼êÄ¢¡Ù¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¼êÄ¢¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÄ«1»þ´Ö¡×¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢Æ¯¤Êý²þ³× ¤Î¤¿¤á¤Î¼êË¡¤ò´ë¶È¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤ÎÄ«³è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÄ«¥¥ã¥ê¡×¤ò¼çºË¡£2020Ç¯4·î¸½ºß4ºÐ¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò°é¤Æ¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¡£
¡ÊÄ«¥¤¥Á¶ÈÌ³²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÃÓÅÄ Àé·Ã¡Ë