¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¶¯¤¤¤ï¡×»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ê¥¤¥ó¤òÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¡¡¹¥Åê¤òÂ³¤±¤¿Åê¼ê¡õ»Ù¤¨¤¿Êá¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤â
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤ÏÁ°Ìë¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢2²ó¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ºå¿À¡£¤½¤Î¸å¤Ï1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢6²ó¤ËºÆ¤ÓÆÀÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£»î¹çÃæÈ×¤Ë¤ÏÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï¹ÅçÁê¼ê¤Ë´°Éõ¥ê¥ì¡¼¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µåÃÄ½é¤È¤Ê¤ë½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¡ÈÍ¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¶¯¤¤¤ï¡×¤È°ì¸À¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¾ï¤Ë¸«¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤Ã¤×¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î7²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿µÚÀî²íµ®Åê¼ê¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÌöÆ°¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤ÏÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ»î¹çµÏ¿¤ò¡Ö48¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Äºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¾Î»¿¤·¤Ê¤¬¤éÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÊá¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÅê¼ê¿Ø¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÅÐÈÄ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ºäËÜ¤ÈÇßÌî¡¢ËÜÅö¤Ë2¿Í¤¬Àº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÅê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂÇ¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖ¡¦¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤«¤é¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤ÈÂÇÀþ¤ò¸ÇÄê¡£¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤Ê¤ë¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ï¢Æü»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÂÇÀþÊÑ¹¹Åù¡¢¶ãÌ£¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÆü¥Ù¥¹¥È¤ÊÉÛ¿Ø¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¤ÏËèÆüËþ°÷¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤·¤«¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸½ÌòÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î90Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£¸å¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢À§Èó¤Þ¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç³Ú¤·¤¤»î¹ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£