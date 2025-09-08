国策で入植した途端、「減反せよ」と言われて……「闇米屋」の批判に負けず闘い続けて55年、コメ農家の「農業維新」を見よ【秋田・大潟村】

ついに、コメ増産を決めた日本。55年以上も減反政策に抵抗し続けたコメ農家の哲学を聴こう。

国策で入植した途端、「減反」と言われて

コメ不足や価格高騰は需要を見誤ったことで起きた──8月5日、政府はこれまでの農業政策を見直し、コメの増産へと舵を切った。1970年に減反政策が始まって以来の歴史的転換である。

コメ農家を苦しめた減反政策に、55年にわたり一貫して反対の声を上げ続けた農業従事者がいる。大潟村あきたこまち生産者協会会長の涌井徹さん（76歳）だ。

「振り返れば、闘いの連続でした。国や県、農協、警察との対峙が私たち農家を鍛えてくれたと思います。ここに入植した私たちには帰る土地がない。生きていくために必死になり、思いを同じくする同志と会社を立ち上げ、ここまできました」

どこまでも続く水田を見渡しながら語る涌井さんは、新潟県中魚沼郡吉田村（現・十日町市）のコメ農家の長男に生まれた。農作業を手伝う日々を送っていた中学時代に、八郎潟の話を耳にする。

敗戦後、政府は食糧不足を解消しようと、八郎潟干拓事業に乗り出した。1957年当時、琵琶湖に次ぐ国内第2位の面積を誇った湖を干拓する一大国家事業だ。

大卒初任給が約1万円の時代に、総事業費852億円の巨額な費用が投じられ、約10年の歳月を経て、新たな大地が姿を現した。干拓によってできた新生の大地は約1万7000ha、東京・山手線の内側の2.7倍の面積に及ぶ。

「実家が持っていた1.3haの面積では生活できない。どうしても広い土地で思いきりコメ作りをしてみたいと夢は膨らみました。故郷を捨てて入植試験に合格し、1970年に一家で入植したんです」

ところが──。

「青刈り」を強要されて

涌井さんが入植したまさにその年、国はそれまでの方針を百八十度転換し、コメの生産調整、いわゆる減反政策を実施する。日本への小麦輸出を強化したいというアメリカの目論見とともに食の多様化が進み、コメ余りの時代に変わったのだ。

1975年から国や県は多くの職員を送り込み、稲を作付けした農家に「過剰作付け」を警告、収穫前の稲を刈り取る「青刈り」を強要した。「応じなければ農地没収だ」と圧力をかける国や県に抵抗する術もなく、農家は泣く泣く青刈りに応じた。

「わが子のように大切に育て、収穫を１週間後に控えた稲をコンバインで裁断したこともありました。黄金に色づいていた稲穂が無残に散るのを見るにつけ、『なんでこんなことに……』とたまらない気持ちになりました」

「闇米屋」「犯罪者」と批判されて

入植者の中には、減反に反対する農家と賛成する農家がおり、村民は分断された。減反反対の急先鋒であった涌井さんは、国や県だけでなく仲間からも疎まれた。

農協系の集荷団体は、生産調整に従わない農家のコメを購入しない方針を出した。そこで減反反対派は、農協を通さない独自の流通ルートを模索する。今では6次農業と呼ばれる産直米は「闇米」、産直農家は「闇米屋」「犯罪者」として批判された。

秋田県は指示に従わない入植者たちに業を煮やし、食管法違反で告発した。

だが、自主自立の農業経営を目指す減反反対派は闘い続けた。1987年、涌井さんは仲間の農家と共同で生産したコメを流通させるために、「大潟村あきたこまち生産者協会」を創業する。

「モデルとしたのは幕末の志士・坂本龍馬が立ち上げ、経済活動を通じて新しい社会を創り上げようとした亀山社中です。もともと坂本龍馬に惚れ込んでいたのですが、減反政策に従わない私たちは脱藩浪士。国や未来のこと、若者が夢と希望を持てる農業を創造する『農業維新』を、大潟村から起こしたかった」

精米機や乾燥機、包装機などを共同購入し、独自の販売ルートを模索。様々な妨害に遭いながらも、協会の活動は次第に実を結び、遠方からも注文が届くようになった。

廃校を工場にして世界に羽ばたく

1995年、コメの流通を自由化する新食糧法が施行されると、農家は届け出さえすれば農協を通さずとも「産直米」を販売できるようになった。そして、2018年には表向きは減反政策が廃止されることとなる。

涌井さんの視野は広く、行動は未来に繋がっている。協会では無洗米、発芽玄米、米粉製品を製造するほか、世界市場を狙ったパックライスの製造にも取り組んでいる。

「全国の自治体が使い道に困っている廃校は、実は宝の山。廃校となった小学校の土地と施設を用いて、今年、パックライスの第2工場を稼働させました。年間5000万食を製造できますが、海外向けの産直商品にもなるんですよ」

小泉農相への提言

今年6月には、小泉進次郎農相に対して、衰退の一途を辿る日本農業の再生を目指した提言書を送った。

小泉農相自らがコメ増産の宣言をするよう求めるとともに、農業の安定性を高めつつ若い世代の就農者を増やすため、若者がリスク無しで農業に取り組める新組織の立ち上げも提案した。

「コメ不足の今、農業が家業から産業に生まれ変わるチャンスが来ました。これからの日本を担う若者たちが農業に夢と希望を持てる環境をつくるため、休んでいる暇なんかありません」

国の方針に反旗を翻してもコメ作りを諦めず、独自の流通ルートを開拓し、コメ農家の誇りと尊厳を貫く涌井さんの挑戦は続く。

「週刊現代」2025年9月15日号より

【あわせて読む】「東北三大地主」の子孫は秘湯の経営者、「日本の製紙王」の子孫は競馬評論家に……47都道府県「名家」の当主に会いに行ってみたら

【あわせて読む】「東北三大地主」の子孫は秘湯の経営者、「日本の製紙王」の子孫は競馬評論家に……47都道府県「名家」の当主に会いに行ってみたら