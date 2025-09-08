【後編】コーチャンフォーが注目する「SNSによる新しい読書文化」と「児童書から始まる読書体験」のこだわり

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は書店探訪編ということで、コーチャンフォー若葉台店インタビューの後編です（前編はコチラ）。引き続き千葉國政・統括マネージャーから、オリジナルの取り組みや売場で感じている読者の新しい動きを教えてもらいました。出版不況と言われる中で見つけた明るい変化とは!?

SNSの影響力で始まる「新しい読書文化」

ようへい：さらに、コーチャンフォーさんの魅力といえばブックカバーなんですよ。12色から選べますということで、オープン当初からこのスタイルだったんですか？

千葉さん：いいえ。私が入社した時はこれほどの種類はありませんでした。途中からブックカバーも栞も12色用意して、お客様に選んでいただいて喜んでもらうために始めたという経緯です。

ようへい：僕は東洋占術をやるので自分の中で色がとても大切なんですけど、コーチャンフォーさんに行った時は、その日のラッキーカラーで本を包んでいただくので、本自体がラッキーアイテムになるという。運気上げたい時にコーチャンフォーに行くみたいな使い方できるんです。中には色の選択に迷う方もいると思いますが、そういう方には作品の内容で色を変えてみるのがお勧めです。例えばホラーやミステリー作品はブラックやグレー。あるいは怖さ減らすためにあえて黄色やピンクにするとか。

千葉さん：推しのアイドルが読書家で、そのアイドルのイメージカラーに合わせてブックカバーを選ぶ方も結構いらっしゃいます。

ようへい：いま目の前にあるんですけど、折り紙を見ているかのようなカラフルで明るい気持ちになります。こちらに「稲城市」と書いたキャラクター入りの別のブックカバーがあるんですが……梨のキャラクターですか？

千葉さん：はい、稲城市は元々梨が有名で、現在も梨畑がたくさんあります。市のキャラクターで「稲城なしのすけ」というものなんですが、市とのコラボということで「稲城なしのすけ」ブックカバーを現在配布しております。

ようへい：これは若葉台店に来ないと手に入らないものですか？

千葉さん：そうです。コーチャンフォー若葉台店限定です。

ようへい：他に各店のオリジナルデザインはあるんですか？

千葉さん：はい。つくば店では「コスモ星丸」とのコラボ、北海道ではコンサドーレ札幌とコラボしたブックカバーをご用意しております。

ようへい：そうですか！これはもうサービス品ですから、皆さん各店に足を運んでみてください。

ようへい：ところで千葉さんがコーチャンフォーにお勤めになったきっかけはどのようなものだったんですか？

千葉さん：本社が北海道釧路市にあるんですが、私も釧路市出身なんですね。高校を卒業して数年間は札幌にいたんですが、一度地元に戻った時にアルバイトを始めようと。コーチャンフォーは釧路でも大きな企業でしたので、周りからの勧めもあって、働いてみようかなというぐらいのきっかけでした。

ようへい：では……物凄く本が好きだから入ったというワケではないんですね(笑)？

千葉さん：そうですね(笑)

ようへい：でもこれはすごく夢のある話ですね。アルバイトから始めて、いまや関東店舗の統括マネージャーとしてご活躍されているという。長年書店事業に携わってきて、やってて良かったことや本の魅力というのは、どういうところに感じますか？

千葉さん：元々本屋で勤める前に飲食で接客業をやっていて、お客様と接する機会が多かったこともありますので、やはりお客様が喜んでいる声ですとか、この大きなお店に入ってきた時に「すごい！」「なんだこれ！」というリアクションを見た時は嬉しい気持ちになります。

ようへい：ポジティブな驚きですもんね。1号店ができてまもなく30周年を迎えるわけですが、幼稚園の頃は児童書売場にいた子供がお母さんになって子供連れてきたり、そういう景色も出てきますよね？

千葉さん：そうですね。特に弊社は児童書に非常に力を入れていて、若葉台店に関しては入口すぐのところ、北海道の美しが丘店はカウンターの目の前を児童書コーナーにしています。子供の頃から本の文化に触れ合うことで、そのまま小学生中学生と成長しても本を読み続けてくれるというのがありがたいです。

ようへい：最近街に書店がある景色が当たり前じゃなくなってるんですよね。親子で本に触れる機会が少なくなってきたりだとか。これよく話すんですが、僕にとって本との触れ合いって一つの成功体験なんですよね。母親とか祖父が本好きだったこともあり、本と触れ合うことで家族との円満なコミュニケーションが取れた思い出もあります。また小学生の時に町の小さな書店に本を買いに行った時に、「あなたその歳でこんな難しい本読むの、偉いわね！」って言われたことが嬉しくて。子供の頃は本を読むと褒められたりだとか。温かい思い出が蘇ってくるんですよね。でもそれは店舗が無ければできなかったことだったんですよ。

コーチャンフォーさんとしては書籍事業は好調だと思うんですけど、出版業界全体としてはこの20年近く少し寂しい状況が続いていますよね。何か感じることはありますか？

千葉さん：業界が厳しいと言われている中で、最近SNSや YouTubeの影響力の大きさを感じています。中高生から20代の若い方々がビジネス書を探しにきたり、ちくま文庫や岩波文庫の作品を探しに来るのがすごく増えたなと。背景としてはSNSでそういった作品の情報を発信している方々がいるんですね。そこで情報を得た若い人たちが書店に足を運ばれる姿が最近加速しているように感じて、ありがたい話だなと思います。

ようへい：ではこれからまた本というものが皆さんに根差していって、これから元気になっていく素地、明るい兆しを感じてらっしゃるということですね。

千葉さん：そうです、いま新たなきっかけで、新しい読書文化がどんどん広がってると感じています。

ようへい：せっかくですので、オススメの本をご案内いただけますか？

千葉さん：はい、これは私たちが子供の頃からずっとあるんですが、青い鳥文庫のシリーズです。私の息子が小学3年生なんですが、昨年から「放課後ミステリークラブ」を読み始めたんですね。

ようへい：知念実希人先生のシリーズですよね。

千葉さん：そうです。そこから小説を読むことにハマって、次に何を読むかとなった時に青い鳥文庫の「名探偵ホームズ」のシリーズが読みたいと。古典・名作から、YouTubeを扱った最近の作品まで、時代・世代を繋ぐようなラインナップでお店の棚にも揃えてあります。青い鳥文庫はぜひオススメしたいなと思います。

ようへい：僕もミステリー好きになったきっかけは、図書館にあった「シャーロック・ホームズ」なんですよ。ですから息子さんも20年後には、僕みたいにどこかの書店でインタビューしてると思います笑。あと児童書って、実は大人が歴史を手に取ることで歴史を知ったり、物語に触れるきっかけにはなりますよね。

千葉さん：そうですね、絵本なんかは絵本作家さん自身にファンが多くて、大人になってもその作家さんのファンで作品を買われる方もいらっしゃいます。また最近ですと「#岩波少年文庫100冊マラソン」というのをXでされている方がいまして、1冊読むごとに紹介している方もいます。児童文学に関しては子供だけでなく大人まで幅広いニーズがあるんだなと感じています。

ようへい：考えてみますと、児童書の読書ターゲットの裾野は広いですもんね。大人の読者もそこを通ってきていますから、児童文学に触れている方は多いはずですもんね。自分の小さい頃の思い出を振り返る縁にもなりますので、いま仰ったところでは青い鳥文庫にいま一度触れてみるのはいかがでしょうか。

ということで、今回はコーチャンフォー若葉台店・統括マネージャーの千葉さんに様々なお話を伺ってまいりました。コーチャンフォーのお店の魅力が伝わったかと想います。千葉さん、どうもありがとうございました！

千葉さん：ありがとうございました！

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

