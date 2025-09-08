40年来のベイスターズファン！ユニバーサル ミュージック合同会社・藤倉尚社長の休日の過ごし方

世界60以上の国と地域で展開、３００万曲以上の楽曲を管理する世界最大の音楽会社、ユニバーサル ミュージック グループの日本法人。社長を務める藤倉尚氏（57歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

社長兼最高経営責任者

藤倉尚

67年、東京都生まれ。日本大学法学部卒。メルシャンを経て、92年にポリドール（現・ユニバーサル ミュージック）入社。邦楽レーベル・ユニバーサルシグマ宣伝本部本部長などを経て、08年に執行役員就任。12年、副社長兼執行役員就任、邦楽事業を統括。14年１月より現職。

40年来の横浜ＤｅＮＡベイスターズファン

野球観戦が楽しいですね。野球自体も好きなんですが、40年来の横浜ＤｅＮＡベイスターズのファンで、大声を出してベイスターズを応援していると、頭の中を本当に空っぽにできるんです。

観戦には一人で行くことはなくて、会社の野球好きや友人、家族と一緒に行くこともあります。野球を観ること自体も楽しいですし、夕暮れから夜になる景色や風を感じるのも気持ちがいい。

社内の熱狂的なファンと一緒に行くこともあります。得点が入り、ハイタッチをして喜びを爆発させられる瞬間は、本当に気持ちいいですね。

でも、やっぱり勝ってほしいですよね。勝たないとストレスが溜まる（笑）。今年は阪神タイガースファンが羨ましいです。

実は小学校２年までは巨人ファンだったんですが、３年のときに当時の大洋ホエールズが小学生を始球式に招きまして。応募したら選ばれて、スター選手に頭をポンポンされたり、帽子をもらったりしたら、もうすっかり大洋ファンで（笑）。

“大魔神”佐々木主浩さんが活躍した頃は、最高に幸せな時代でした。今も変わらず応援しています。

アーティストの価値を高めたり、音楽を世の中に伝えるのが、私たち音楽会社の仕事です。土曜、日曜には、自社のアーティストのコンサートやライブがたくさんあって、それを見に行くことも少なくありません。

観客の様子も見たいですし、アーティストが考えていることも知りたいですから、しっかりコミュニケーションもしておきたい。

ただ、コンサートやライブに行って、絶対にもらえるのが、エネルギーなんです。アーティストにも好不調がないわけではありませんが、２時間なり３時間なり演奏を観ていると、やっぱりパワーがもらえて、いつも元気になれる。ちょっと疲れているときにも、心を取り戻せる。

アーティストって、やっぱりすごいな、と思います。

アーティストに指摘されて、ハッと

週末も含めて、週に２度ほど通っているのが、ジムです。健康診断の数値が気になったこともありますが、この仕事をしているから、という理由もあります。

社長になる前は、邦楽アーティストと契約して、世の中に送り届ける部門のトップをしていたので、「テレビ映りが良くない」など、アーティストにビジュアル面でいろんな厳しい指摘もしなければいけない立場でした。

ところが、そんな指摘をしている私自身が、夜中までお酒を飲んで少ない睡眠時間で過ごし、お腹は出ている、顔は浮腫んでいるとなったら、説得力がない。

実際、アーティストから「なんか顔色悪いですね」「パフォーマンス大丈夫ですか」などと言われて、ハッとしたこともありました。これはちょっと身体を整えないとダメだな、と思ったんですね。

ただ、いつでも自由にジムに行けばいい、となると続かないんです。そこで決めたのが、トレーナーについてもらうこと。パーソナルメニューを組んでもらっています。

かつては１時間半を週に２回でしたが、今は１時間を週に２回。「今日はちょっと寝不足です」「少し腰が痛いかもしれない」などとコンディションを伝えると、トレーナーがメニューを作ってくれます。

「今日は調子がいい」となると、きつめのメニューになります。

人と約束をすると、なかなか約束を破れないですよね。トレーナーについてもらって良かったのは、約束しているので、行かないといけなくなること。これが良かったと思っています。

そして改めて思うのは、身体を動かすことの大事さです。仕事柄、ミーティングが多いですし、本社を含めて海外とのやりとりもあります。いろんな人に会い、ライブを見たりと、心の起伏が激しい日々なんです。

頭をとにかく使うからか、オーバーヒートに近いような状態になることもあります。そういうとき、身体を動かすと変わるんですね。睡眠も大事ですが、運動すると頭が冴える感じが私にはあるんです。

だから、疲れているときほど、身体を動かしたくなります。

契約社員の正社員化で会社が大きく変わった

社長になって11年になりますが、11年連続で売上高が過去最高を更新しています。その原動力の一つが、当時66％を占めていた１年契約の契約社員の正社員化だったと思っています。

契約社員が多かったのは、理由があります。音楽会社で商品を生み出してくれるアーティストは、みんな野球選手やサッカー選手などプロアスリートのような契約なんですね。結果を出せなければ、契約が更新されない。

同じようにアーティストの近くにいるスタッフは、かつては契約社員でいようという方針があったんです。これがアーティストからも一定の評価があった。自分たちと同じように、結果を出せなければ、契約更新がない。同じ立場だ、と。そして、結果を出せれば、アーティストと同じように報酬も得られる仕組みでした。

ところが、デジタル化が進み、ストリーミングサービスが拡大する中、作品の聴かれ方も変わりました。ＣＤは発売直後が売れ行きのピークになりますが、ストリーミングは半年後、１年後に聴かれたりする。

短期間で結果が出るものではなく、長い目でアーティストや作品を育てることが必要な時代になったんです。

また、スタッフも業績に応じた報酬以上に、社員になりたいという声が高まっていた。会社に対して愛情あるスタッフがたくさんいたんです。実際、正社員化の後は「正社員になれました」と実家に電話している社員もいました。

そして正社員化して、業績は飛躍的に上がりました。

直近の大きなトピックスは、Mrs.GREEN APPLEの最新アルバムが80万枚を超えるヒットになったことです。ストリーミングで聴ける時代に、ＣＤがここまで売れたというのは驚きで、世代を超えて支持をされている可能性が高い。これは、私たちもうれしいです。

また、Ａｄｏや藤井風など、ヨーロッパやアメリカなど海外でコンサートのチケットが売れているアーティストが増えてきました。

野球の大谷翔平や今永昇太のように、音楽でも大活躍するアーティストがもっともっと出てくるようにしたいですね。実際、そんな時代が近づいてきていると感じています。

社長の月曜日

頭の中にあるものをとにかく書き出すことにしたのは、30年ほど前からです。モレスキンのノートを選んだのは、仕事ができる人が使っていたからでしたが、方眼だといろいろ浮かびやすい気がします。手を動かして書くことが大事だと思っているので、いつでも書きます。見返すことはほとんどありませんが、後から思い出したいものには、付箋をつけています。このノートがあるだけで、自分の中では、安心感があるんです。

