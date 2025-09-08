中古車販売大手「ネクステージ」で従業員による「クレジットカード窃盗」が発覚…！被害者は怒り心頭「いまだにお金は返ってきていません」

身に覚えのない請求が…

2023年7月中旬。ビッグモーター騒動がメディアを騒がせ始めた頃、ライバル企業である中古車販売大手・ネクステージでも、前代未聞の窃盗事件が起きていた。

同社が運営する店舗「SUVLAND神戸」で中古車を購入した男性（以下・Aさん）が明かす。

「7月13日に無料のオイル交換でお店に行ったところ、営業のKから『お車の査定をしてみませんか？』と言われて車を預けたんです。しかし、終わったあとに、変なことを言ってきた。『作業員の肖像権の問題があるのでドラレコは切りました』と。これまで何度かお店に行って整備作業をしてもらいましたが、『肖像権を理由にドラレコを切った』なんてわざわざ言われたのは初めてでした」

数日後、クレジットカードの明細を見ていたAさんは、不審な請求に気づいた。7月18日に11万6000円、19日に3000円のカード利用があったのだ。この時期に10万円以上の買い物をした覚えはない。カード会社に問い合わせたところ、「メルカリでの商品購入に利用された」と告げられ、購入者の名前や住所などの情報も判明した。

「名前で検索してみたら、facebookの顔写真がでてきました。それを見てびっくりしましたね。『SUVLAND神戸』で車の査定をしたKだったのです。おそらく、査定で車を預けている間に車内に置いていた私の財布からクレカのカード情報を盗み見たのでしょう。ドラレコを切ったのもそれが理由かもしれません。Kがカードを不正利用してメルカリで購入したのは、車のパーツとステッカーでした。合計で11万9000円です」

Aさんはすぐに警察に届け出たが、迅速な対応はしてもらえなかった。困ったAさんは「詐欺撲滅系YouTuber」として活動する「【新宿109】KENZO」に助けを求めた。そして、KENZOと一緒に「SUVLAND神戸」を訪れ、営業Kを直撃したのである。その際の動画は2023年11月に公開され、現在までに730万回以上再生されている。

突然の訪問に驚いていた営業Kだったが、「SUVLAND神戸」の店長と共にその場でKのメルカリの購入履歴を確認すると、確かにAさんに届いた利用明細と同じ日付と金額が表示された。店長は「賠償させます。会社として責任を取ります」とAさんに約束したという。その後、現場に兵庫県警も駆けつけて営業Kへの事情聴取も行われた。

金融庁もクレカ窃盗に言及

KがAさんのクレカを不正利用したことは明らかだったが、逮捕はKENZOと共に直撃した9ヵ月後、不正利用から1年以上経った2024年8月だった。警察からAさんに対し、逮捕後の処分についての説明は今も行われていないという。

筆者は動画が公開された2023年11月以降、KENZO、Aさんと3人で情報交換を行ってきた。Aさんには何度も「お金は返ってきましたか？」と聞いていたが、Aさんからの答えは「NO」だった。

そして今年8月6日。金融庁東海財務局からネクステージに対して「行政処分」（業務改善命令）が出された。

金融庁は2024年12月4日にネクステージ本社に立入検査に入っていたが、その結果と業務改善命令の内容がやっと公表されたことになる。驚いたのは、金融庁から発出された業務改善命令のなかで、営業Kが犯した「クレカ窃盗」の件が言及されていたことだ。

金融庁の文書のなかには、こう記載されている。

〈今般の立入検査では、当社における保険代理店としての経営管理態勢、保険募集管理態勢等についても、以下の問題が発生していることが確認された。（中略）

（１）経営管理態勢（ガバナンス）

当社では、事業の急拡大による従業員の増加に加え、従業員による顧客のクレジットカード窃盗等の犯罪行為やコンプライアンス違反行為が継続的に発生しており、こうした行為への対応により、保険事業の運営及び管理に人的資源を十分に配分できていない実態にある。〉

クレカ窃盗と保険契約の不正を中心とした業務改善命令は、直接の関係はないかもしれない。とはいえ、金融庁の公式文書にて言及されている以上、ネクステージとしてきちんと対応はすべきだろう。

そこで筆者は、改めてAさんに11万9000円の返金があったかを尋ねた。Aさんは、「いまだに返金はないが、Kの弁護士から提案」はあったと語る。

「分割で弁済する」「この話は黙っておいて欲しい」

「Kが逮捕された後に、Kの弁護士を名乗る人物から連絡がありました。その内容は要するに、『分割で弁済するから、その代わり、この話は黙っておいて欲しい』というものでした。11万9000円を分割でというのも不可解ですし、確実に全額返金してくれるかもわからない。こちらは被害者なのに他言無用の条件付き……。納得できない話だったので、断りました。その後、弁護士からの連絡もなくなった」

従業員が業務中に起こした事件である以上、ネクステージからも弁済に関する説明や謝罪があるのが当然だろう。そこで、金融庁から行政処分が出たタイミングで、筆者がネクステージ広報室に取材すると、概ね以下の回答だった。

「2023年11月13日に弊社から被害者のAさんにはご連絡を差し上げています。その時には、『現在は警察が捜査中でこちらも状況がわかりません。（カード会社や営業Kなど）どこからも弁済がなく困ったことがあれば相談して欲しい』と伝えました。もちろん、ネクステージとして弁済する準備は進めていました」

だが、このことをAさんに確認したところ、こう語った。

「ネクステージからそのような電話があったことは通話の履歴にもなく、私の記憶にもありません。電話以外の方法でも『困ったことがあったら相談して欲しい』などと言われた覚えもありません。私はこのまま返金されないのか、と困っていたのですから、ネクステージから『相談して欲しい』と言われていたら当然、連絡をしています」

結局、Aさんによると、ネクステージから正式に弁済を約束されたのは、金融庁からの行政処分が出た後だった。ネクステージは不正に利用された11万9000円を弁済するとし、電話で謝罪もあったという。そして、ネクステージもKに後日弁済費用を請求するとのことだった。

企業理念は「みんなに愛されるクルマ屋さん」

事件発覚から2年経って、ようやくお金が戻ってくる……。Aさんもさぞかし安心したことだろう。だが、ネクステージが代位弁済するとしてから間もなく1ヵ月。Aさんに改めて聞いてみると、まだお金は戻ってないという。

「延滞利息分（7414円）も法的に使用責任者に請求できると聞いたので、被害額と合わせて請求したところ、ネクステージは『社内で検討する』と。しかしその後、『あなたは営業Kから返金を受けられたにも関わらず受け取らなかったのだから、延滞利息分は払えない』との答えが返ってきました」（Aさん）

前述したとおり、AさんがKからの弁済を受けなかったのは、Kの弁護士からの提案に納得できなかったからという経緯がある。つまり、「受けなかった」のではなく「受けられなかった」わけだ。

ネクステージは今や国内最大手の中古車販売会社であり、売上高は最盛期のビッグモーターを抜いて5527億円（2024年11月期）に及ぶ。2023年からは企業理念として「みんなに愛されるクルマ屋さん」を掲げているが、金融庁から厳しい業務改善命令を受けたうえ、従業員が起こした事件の対応でも被害者の不信を招いているなかで、はたして「愛されるクルマ屋さん」になれるだろうか。

