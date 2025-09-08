「すてきね～」すれ違ったご婦人が思わず声をかけた→犬の“ほほえみ”に2万いいね「癒やされる」【ママリ】

すれ違うご婦人に「素敵ね～」表情をほめられた犬の写真に2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛犬にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

三毛犬と野良くろ(@kiri_maro)さんの投稿です。動物も人間と同じように、『表情豊かだな』と感じたことがある人もいるのではないでしょうか。





投稿者・三毛犬と野良くろ(@kiri_maro)さんは、愛犬きりまろとの散歩中、向こうから来た女性に「あなた、ニコニコしながら歩いてるわね✨素敵ね～」と褒められたそう。散歩中での笑顔の写真がとても愛くるしく、犬好きにはたまりません。

©kiri_maro

向こうから来たご婦人に「あなた、ニコニコしながら歩いてるわね✨素敵ね～」と言われた三毛犬

口角が上がってニコニコの笑顔に見えますね。優しそうなおめめも、穏やかでかわいいです。まろ眉のような模様が、より笑顔に見える理由かもしれませんね。



この投稿には「たしかにニコニコ☺️」とコメントが寄せられていました。こんなに笑顔なわんちゃんを見かけたら、こちらまでニコニコになってしまいます。いつまでも笑顔で暮らしてほしいですね。愛らしいきりまろの笑顔に幸せな気持ちになる、素晴らしい投稿でした。

「あら短い」赤ちゃんコーギーのあんよに5万いいね

ウェルスターレッドコーギー犬舎(@WScorgikennel)さんの投稿です。何をしていてもかわいい犬の赤ちゃん期。何時間でも見ていられる…という人もいるのではないでしょうか。



投稿者・ウェルスターレッドコーギー犬舎さんは、家庭犬訓練所が営むペンブロークコーギー専門犬舎。今回は、元気にごはんを食べる子犬の様子を投稿してくれました。

©WScorgikennel

離乳食、しっかり4つ足で立って食べてるとは思えない短さ🐾

もともと短足でかわいいコーギーですが、子犬期は見えないくらいのあんよ。あまりの愛らしさにため息がでそうです。ただ、ご飯を食べているだけで、見る人を癒やしてくれますよね。



この投稿に「短すぎてかわいい」「みじかわ(短くてかわいい)…」などのリプライが寄せられました。たくさん食べて、たくさん寝て、たくさん遊んで元気に育ってほしいですね。かわいくて癒やされる投稿でした。

「ゆるせない」悲しい表情の愛犬に1万いいね

ねもねも(@nemonemotos)さんの投稿です。注射が嫌いという人はいますよね。同じように、愛犬だって痛いのは嫌いです。



投稿者のねもねもさんの愛犬は、注射を受けに病院へ行きました。その後の表情は、飼い主への抗議がこめられているようです。

©nemonemotos

ちっくんされた…いやっていったのに…ゆるせない…

恨めしそうに飼い主さんを見つめる愛犬の姿が、何とも言えませんね。「いや」と言われても、飼い主としては大切な愛犬の健康のために、注射を諦めるわけにはいきません。でも、愛犬にとってみれば「ゆるせない」という気持ちになってしまうのかもしれませんね。



この投稿は1万いいねという大反響を呼びました。愛犬の恨めしそうな表情に「がんばったね」などの励ましのリプライが寄せられました。こんな表情をされたら、たくさん撫でて褒めてあげたくなりますよね。かわいい愛犬のエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）