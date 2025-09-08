第７６回チャレンジカップ・Ｇ３は９月１３日、阪神競馬場の芝２０００メートルで行われる。

長期休養明けだった前走の関ケ原Ｓを勝利したグランヴィノス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）に期待したい。姉にヴィルシーナ、ヴィブロスがいて、兄にシュヴァルグランと３頭のＧ１馬をきょうだいに持つ良血馬。センスが良く、３度目の重賞挑戦で結果を残したい。

新潟大賞典では惜しくも２着だったサブマリーナ（牡４歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は鋭い決め手がセールスポイント。内回りコースで楽な競馬にはならないが、前が速くなるようなら台頭も。

オールナット（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父サトノダイヤモンド）は過去、上がり最速は一度だけ。その点で、新潟外回りから阪神の内回りになるのはプラスで、新コンビのジョアン・モレイラ騎手が持続力を生かす競馬で力を引き出す。

マイネルクリソーラ（牡６歳、美浦・手塚貴久厩舎、父スクリーンヒーロー）は前走の目黒記念で３着。やや距離不足の印象もあるが、昨年の中山金杯で３着があり、２０００メートルでも注意が必要だ。

そのほか、ここ４走で３勝しているヴェルテンベルク（牡５歳、栗東・宮本博厩舎、父キタサンブラック）や、２走前の府中Ｓを好時計勝ちしたアスクカムオンモア（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ブリックスアンドモルタル）も侮れない。