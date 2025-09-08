◆米大リーグ マーリンズ５―４フィリーズ（７日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

打率３割５厘でナ・リーグ打率首位のフィリーズ、トレー・ターナー内野手が７日（日本時間８日）、敵地のマーリンズ戦の７回に遊ゴロ失策で出塁した際、右太もも裏を痛め、ベンチに下がった。

一塁を駆け抜けたターナーは、そのままダッグアウトを指さし、足を引きずりながら試合から退いた。

ターナーは２０２４年シーズンも左太もも裏を痛め４１試合に欠場するなど、古傷へのケアをしていた選手で６日の試合は開幕直後以来の休養で欠場していた。

２０２１年に首位打者を獲得した経験を持つ右打者は７日現在、３割５厘で、ナ・リーグただ一人の３割バッター。２位フレリックに６厘差をつけている。

近代野球と言われる１９００年以降の首位打者最低打率は１９６８年レッドソックスのカール・ヤストレムスキーの３割１厘だが、ナ・リーグ１９８８年パドレスのトニー・グウィンの３割１分３厘。昨年、３年連続首位打者のパドレス、ルイス・アラエスは３割１分４厘でワースト記録を免れた。

フィリーズは２位メッツに７ゲーム差を付けており、今後ターナーに無理をさせない可能性が高く、現在２割台にいる選手の打率急上昇が無い限り、リーグワースト記録更新の可能性も出てくる。