海外出張後…「別世界の人だった」元同級生の有能な夫、妻が怯える「異変」

新浪氏辞任の衝撃

2025年9月1日、サントリーホールディングスの代表取締役会長の新浪剛史氏が、違法サプリメントを入手した疑いにより警察の家宅捜索がされ、辞任という報道が一気に駆け巡った。捜査では違法な製品は見つかっておらず、逮捕されたわけではない。しかし、新浪氏にサプリメントを送った人物が逮捕され、家宅捜査されたことから、サプリメントを製造する企業のトップとしてふさわしくない行動と判断し、新浪氏は辞任した。

今回問題とされた成分は、大麻由来成分CBD（カンナビジオール・国内販売許可）入りのサプリに入っていた、THC（テトラヒドロカンナビノール・国内販売不可）だ。THCは依存性が高く、健康被害も懸念されているという。

新波氏は長年、企業のトップとして活動を続けてきた。サプリメント購入の背景を「違法だとは知らず、時差ボケ改善のため」と説明。記者会見も行い、入手した理由やルートの説明をした。新浪氏が若くして多くの企業を立て直し、見事な手腕を発揮してきたことに変わりはないが、今後の動きも注目される。

しかし、この新浪氏の辞任の問題で、海外で簡単に入手できるサプリメントを知らずに購入するだけで犯罪者となりうること、細かくチェックしなければ大きな問題になりうることを認識した人も少なくないのではないだろうか。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「見慣れないサプリメントや、生活習慣の変化から、浮気に気づくことはあります。またその背景や根底に心の病があることも多いのです」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは42歳のシステムエンジニア・和美さん（仮名）だ。「夫の行動に不審な点が多くて……犯罪に手を染めているのではと怖くてなりません。調べてもらいたいのです」と山村さんのところに相談してきたのだ。

42歳で優良企業の役員、子会社の社長も

和美さんから電話があったのは、午後3時でした。「夫がここ2ヵ月で変わってしまって……今から話を聞いていただくことは可能ですか？」と言うので「いつでもどうぞ」と言うと、「1分後に行きます」と。調査依頼する覚悟を決めて、カウンセリングルームがあるビルの前から連絡を下さったようです。

和美さんはおしゃれな黒縁メガネが印象的な、活発な印象の女性です。前下がりのボブヘアがクールな印象で、モードなファッションが似合います。差し出してきた名刺には、SEの肩書きがあり、フリーランスで活動していることがわかりました。

「高校の同級生だった彼と授かり婚して出産してから5年ほど、主婦業を中心に細々と仕事をしていたのですが、本格的に社会復帰したくて、会社を立ち上げました。でもまだ息子が10歳だからできることが限られていて。夫は多忙すぎて全く頼れないんです。給料はよく、いい暮らしをさせてもらっていますが、土日もなく働いていて、たまの休みの日は文字どおり死んだように眠っています」

夫はIT関連会社に勤務しています。役員という肩書きですが、部長職のような仕事もしており、新規事業の立ち上げも任されつつ、子会社の代表も兼任しているとか。

「頼まれると嫌と言えず全力投球してしまう。過労で入院したりストレス性の難聴になったこともありました。夫は昔から言っても聞かないところがあるので、妻としては見守るだけでした」

夫は学校のスター「別世界の人」だった

和美さんと夫は、東京の私立中高一貫校のクラスメートとして出会います。夫はバスケットボール部の主将をしながら生徒会長もしており、成績も優秀。指定校推薦で有名私大に合格しトップの成績を維持していたとか。

「私は地味なほうだったので、接点はほとんどなかったのです。ただ、噂は聞こえてくる。就職で内定をもらっていた大手企業を蹴って“挑戦ができるから”とベンチャーに入り、20代で部長になったとか別世界の話でした」

一方、和美さんは付属大学に進学し、卒業後は大手企業の子会社に入社し、SEとしてキャリアをスタート。

「好きなことがたくさんあるので、安定した企業を選びました。夫と再会したのは、あるミュージシャンのライブです。みんなノリノリなのに、一番後ろで虚無の表情で聞いているスーツ姿の男がいる。無精髭も生やしているし、酔っているし、キモいなと思ったら夫だったんです。びっくりして声をかけたら“気がついたらここにいた”と。当時、仕事の多忙とプレッシャーでパンクしていたみたいでした」

そのまま放っておくと、死に向かいそうだったので、自宅に連れて帰ります。和美さんのベッドでスーツのまま昏睡し、そのまま出社したそうです。

「それから毎日のようにうちに”帰って”くるようになって……1週間目に“付き合ってください”と言われて男女の仲になりました。中高のスターが私なんかでいいのかな？ と思いましたが、“一緒にいると落ち着く”と言われ、ああそうかと」

授かり婚で挨拶に行ってわかった「家族の空気」

半同棲状態が1年過ぎ、息子が授かり入籍。和美さんの家族は心から祝福するも、夫の両親はそそくさと挨拶をして帰っていったとか。

「会社経営をしているお父さんに数人の愛人がいて、お母さんも実の母ではないなど、複雑な背景は知っていました。“そんなもんか”と結婚生活が始まったのですが、夫はますます多忙に。出産しても家事育児にかかわることはありませんでした」

当時32歳の夫は、結婚と同時にほぼキャッシュで都内のマンションを購入し、光熱費や通信費は「俺が払う」と口座引き落としに。それとは別に10万円の生活費を和美さんの口座に振り込まれるように設定。

「生活の心配がなくなると、働くモチベーションも湧かなくなって。育休から復帰も難しそうだったので、そのまま辞めました。それは夫が家事も育児もできないことがわかったからです。燃え尽きるまで仕事に集中するから、子育てどころではない」

また、夫は放っておくとコンビニやインスタント食で済ませてしまうので、食事の世話をする必要もあったとか。

「金を稼ぐ息子といった感じです。手作りのご飯を食べたことがないらしく、何でも美味しいと食べてくれるし、まあ主婦もいいものだなと」

海外出張からの「異変」

そんな夫が変わったのは、2ヵ月ほど前。海外出張がきっかけでした。

「ネット空間の中のコミュニティを作るための研修会のようなものに参加したんです。帰ってきてからイキイキして、ワークライフバランスとか言い始めました。その後、週末に“坐禅のワークショップがある”とか“合宿でゲームをする”などと言い、出かけるようになった。それはいいのですが、女性の影があるような気がするんです」

それまで仕事一辺倒で、家族旅行も行ったことがない。それなのにプライベートで出かけるのはおかしいと和美さんは考えているようです。

「朗らかになって、前みたいに追い詰めるような仕事もしなくなりました。立場が変わったからと言えるかもしれませんが、おかしいのです。海外からサプリメントを輸入して飲んだりもしています。それまで、全く接触がなかったのに、夜の生活を求められたこともありました。夫は過労やストレス性の心疾患で、男女の行為ができなくなっていたのに……」

和美さんは夫の出張先が「大麻が合法の国」であることも気にしているようでした。

「もし、夫が犯罪に巻き込まれたら、息子の将来に影を落とす。逮捕される前にきっと離婚しなければならないとも思うのですが、夫のことは尊敬しているし愛している。男女を超えて家族になり、やっと落ち着いた今の関係を維持したいんです。それに今後も寄り添っていきたい。浮気はまあ目をつぶるとして、アンダーグラウンドな世界に踏み込んでいたら、何とか戻ってきてほしいのです」

これまでお話を伺っていると、夫はおそらく何らかの愛着障害を抱えているのではないかと感じました。倒れるまで他人の期待に応えたり、命を削るように仕事をしてしまう人の多くは、心の傷を抱えている場合があります。そうお伝えしつつ、調査に入ることにしました。

◇大麻などの薬物で逮捕された人が「とてもストイックに仕事をしていた」「真面目な人で薬物とは遠い人に思われた」と言われることも少なくない。もし夫が薬物に手を出していたとしたら、息子のために離婚をした方がいいと考えながら、夫を支えたい気持ちもある。和美さんの困惑はとてもよくわかる。まずは現実を認識することが大切だ。

調査の結果は後編「新浪氏の辞任は他人事ではない？42歳、超有能夫の「サプリメント購入」の裏にある「苦しみの元凶」」にて詳しくお伝えする。

