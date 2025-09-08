お金を捨てるのは「法律違反」て知ってた？ゴミ収集員芸人の投稿にXで反響「なんかショック」「勿体ない」【ママリ】

断捨離をしたはいいけれど…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、お笑い芸人で清掃員のマシンガンズ滝沢(@takizawa0914)さんが投稿していたゴミに関するトリビアです。ゴミを回収しているとお金が捨てられていることがあるそう。断捨離の途中で間違えてお金を捨ててしまいショックを受けたという経験を持つ方もいるかもしれませんね。予期せぬ法律違反をしないために気をつけたいこととは？

子どもがいると家の中はつい散らかってしまうものですよね。一念発起して断捨離を始めたはいいものの、大切なものを捨ててしまったり間違えてお金を捨ててしまったという経験を持つ方もいるのではないでしょうか。そんな時のショックは大きく、立ち直るまで時間がかかりますよね。





お笑い芸人をしながら清掃員の仕事もしているという、マシンガンズ滝沢(@takizawa0914)さんがこんな投稿をしていました。

©︎takizawa0914

【今日のごみトリビア】

ごみを回収しているとよくお金が捨てられていることがあります。間違えて捨てられた場合は罪に問われませんが、意図的に捨てると貨幣損傷等取締法という法律違反にあたるそうです。１００枚まで手数料無料の銀行がありますので、細かく貯金するといいですよ

お金を意図的にゴミに捨てると法律違反になるというのはびっくりですよね。断捨離の時など間違えて捨ててしまう分には罪に問われることはないようですが、こんな法律があること自体なかなか知られていないのではないでしょうか。



現金を持ち歩く機会が減り、キャッシュレス決済やカード決済が当たり前だという方もいるはず。そういう方にとっては小銭はますます出番がないですよね。小銭は溜め込まずにマメに貯金したり、募金するなど手元に増やさないように心がけるのが良さそうですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）