トヨタ新型「アクア」発表に反響殺到！「プリウス顔で大正解！」の声も！ 新たな“カスタム仕様”も登場で「“ちょうどいい”小さな高級車」と高評価！ 新モデリスタパーツとは！

トヨタは2025年9月1日、コンパクトカー「アクア」の大幅改良モデルを発売しました。

これに合わせ、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、新型アクア専用の「モデリスタ」ブランドのカスタマイズパーツを発表しました。

このカスタマイズパーツについて、さまざまな反響が寄せられています。

トヨタ新型「アクア」発表に反響殺到！

今回発表されたモデリスタのカスタマイズパーツは、「Glamorous Sharpness（グラマラスシャープネス）」をコンセプトに開発。

柔らかい造形とシャープなラインを融合させることで、コンパクトカーである新型アクアに新たな高級感を創出しています。

まず、「フロントスポイラー」（塗装済み／9万4600円、消費税込み 以下同）は、左右に盛り上がりを持たせてワイド感を強調し、新型アクアに取り入れられたデザインテーマ「ハンマーヘッド」の持つ勢いを活かしながら、流麗な曲線で伸びやかなシルエットと強い存在感を生み出しています。

次に、「サイドスカート」（塗装済み／4万5100円）は、車体側面のキャラクターラインと連動し、サイドビューにさらなる躍動感を与えます。

そして、このサイドスカートから連続する造形の「リヤスカート（リヤスパッツ）」（塗装済み／3万5200円）は、側面の流れを内側に向かって跳ね上げるラインへと変化させ、リアビューにキレの良さと軽快感を演出します。

内装パーツでは、「インテリアパネルセット」（3万800円）が用意されました。

質感の高いシルク印刷技術で、ナチュラルな木目の濃淡を丁寧に再現しており、見た目だけでなく、優しい手触りも特徴です。

これにより、室内に落ち着きと上質な雰囲気がもたらされ、乗る人すべてが豊かな時間を過ごせるでしょう。

さらに足元には、インチアップを実現する「17インチアルミホイール」（14万9600円）を設定。

多面的なデザインにより、走行時に光がきらめき、新型アクアをより上質な一台へと昇華させます。

その他にも、ドアハンドル裏の傷を防ぐ「ドアハンドルプロテクター」（600円）や、日中の車内温度上昇を抑えて電費向上に貢献する「IR（赤外線）カットフィルム（11月下旬発売予定）」（2万900円）といった実用的なアイテムも設定されています。

これらのモデリスタパーツは、新型アクアの先進性と高級感をさらに引き立て、その魅力とオーナーの満足度を一段と高めることが可能でしょう。

この新型アクアとモデリスタパーツは話題となり、SNSなどでは、

「新しいアクアのカスタム仕様いいなぁ」

「ちょっとイジるだけでえらくワイドに見えるな」

「小さい高級車として足にちょうどいいね」

「このデザインは若い人に良さそう」

「プリウスのサメ顔はアクアにもよく似合う」

「ころんとして可愛い小サメって感じ」

「17インチの切削光輝ホイールを組み合わせるとカッコイイ！」

「マイナーチェンジでここまで顔を変えるのは珍しい」

「実質的にミニプリウスだ」

「人気モデルだしトヨタも気合が入ってるね〜」

「このプリウス顔は好きだから正解！」

といったコメントが投稿され、大きく刷新したデザインとともに新しいモデリスタパーツがカッコイイ、あるいは可愛いと好評です。

またその他には、

「新型アクア高いよ…買えないよ…」

「大衆車だったアクアもすっかり高級車になったねぇ」

「いや中身を考えると安くて良いのでは？」

「早く買わないと注文殺到して買えなくなるぞ！」

「プリウスがどんどんデカくなってるから、プリウスの弟みたいな立ち位置や価格は悪くないよ」

などの声があり、新型アクアの価格やポジションについてもさまざまな意見が上がっています。

しかし全体的にはコストパフォーマンスの高さを評価するコメントが多いことから、今回の新型アクアも人気モデルとして集中する可能性は高そうです。