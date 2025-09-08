『あんぱん』相関図に“新キャラ”追加「新しい展開」「最後の仲間達なのでしょうか」
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の最新相関図が公開された。
公開されたのは、第24週「あんぱんまん誕生」の相関図。公式SNSは「第24週の相関図を公開 のぶのお茶教室の生徒として、中尾星子(古川琴音)を追加 放送をお楽しみに」と紹介。古川が演じる中尾星子は、のぶが自宅の茶室で開くことになる小さなお茶教室の生徒。 アンパンマンの魅力に早くからほれ込むようになる。
ファンからは「相関図変わりましたね 新しい展開、楽しみにしてます」「星子さんがのぶちゃんたちとどのように掛け合い、意思疎通していくのか、是非注目ですね」「このメンバーが、のぶと嵩の人生の旅の伴走してくれる最後の仲間達なのでしょうか。イイドラマは強い野球チームと同じで主役の力を引き出せるイイ仲間の存在も大事でその力がみんなにある」「もう少しで終わりかと思うと寂しいです。毎日楽しみに観ています」などの声が寄せられている。
