「毛量スゴッ！」もっさり男性が“まるで俳優！”な激変ぶり、「短くスッキリ」だけじゃ伝わらないオーダーのコツ
第一印象に大きく作用するヘアスタイル。毛量が多いために、重たく野暮ったく見えてしまうという悩みを抱えている人も多いのではないだろうか。そんな男性を、人気美容師が「爽やかな大人の男」に劇的イメチェン。セットが面倒、自信がない人へのオススメのスタイルとは？ さらに「美容師と話したくない…」という人にも有益なアドバイスをもらった。
【ビフォーアフター写真】驚きの激変
■毛は多ければいいというものではなく…、重たすぎる髪型の男性
男性たちを劇的に変貌させるのは、3000人の顧客を抱えるフリーランスの人気美容師・カンタさん（＠ka.n_wl）。道行く人に声をかけてカッコよくイメチェンさせる「渋谷でイメチェンさせる人」として、YouTubeやTikTokなどで動画を配信している。
今回紹介するのは、キリッとした目元は凛々しいが、悩みである「毛量の多さ」から、伸びた髪のサイドが膨らみ、もっさりとした雰囲気を醸し出してしまっている男性。
毛量が多いために、これまではいつも理髪店で「短くスッキリさせたい」とリクエストしていたそうだが、「短くしすぎるとセットが必須になりますし、伸びたときにより重たい印象になってしまいます」とカンタさん。男性から「爽やかに見えるようにしてほしい」というリクエストを受け、上げても下ろしてもOKで、最近流行しているフェザーショートの雰囲気も混ぜたスタイルを提案した。
「普段あまりセットをしないということなので、ベースは下ろしもできるくらいの長さにカットし、セットがしんどいと思う日は下ろすこともできるスタイルに仕上げました。これからセットを頑張りたいけれど、毎日やる自信がないという方にはこのようなツーウェイのスタイルはオススメです」（カンタさん／以下同）
■「美容師と話したくない」勢も、最初だけ心を開いてほしい
毛量が多いために膨らんで見えていた耳周りもタイトに抑え、イメチェンを果たした男性には、「男の大人の雰囲気になった」「とても上品になって良き」など賞賛のコメントが。本人も「初めての髪型だけど、いい感じに整えてもらってよかったです」と満面の笑み。そんな男性に「雰囲気的にも毛流れがあるほうが似合うので、これからはセットも頑張ってほしい」とカンタさんはエールを送った。
「毛量が多く、どういうヘアスタイルにしたらいいか悩まれている男性は非常に多いと感じています。そういう方の中には、美容師と話をするのが億劫だからと10〜15分で終わるヘアカット店へ行く方も多いのですが、髪型は自分に価値づけができる要素のひとつ。それを具現化するのが美容師の仕事ですから、話をするのが苦手でも、ちょっと心を開いて、悩みを伝えていただけたらと思います」
その際は、「自分の髪質や顔立ちに合わせて、『あなたの場合はこうだから、こうしたほうがいい』など提案をしてくれる美容師を選んだ方がいい」とカンタさんはアドバイス。「そういう美容師を選べば、印象は劇的にカッコよく変わります」と太鼓判を押す。
「僕のお客様の中には、最初にイメージのすり合わせをした後、施術中ずっと目をつぶっている方もいらっしゃいます。お話が苦手な方はそれでもOKなので、最初のカウンセリングだけでも頑張ってしっかり受けてもらえたらと思います」
（文：河上いつ子）
