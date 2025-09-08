ホテルの忘れ物あるある、1位は？ ホテルが明かすトップ5 「片方だけ」も
ホテルのチェックアウト時、しっかり確認したはずなのに「忘れ物してしまった…」という経験はありませんか？ホテルリリーフなんば大国町の公式TikTokアカウント（@hotelreliefnamba）が、ホテルでの「忘れ物あるある」をランキング形式で紹介しています。
▽1位→充電器
デスク上やベッド横のコンセントなど、挿しっぱなしにしてしまうことも多い「充電器」が堂々の1位。
▽2位→冷蔵庫内の飲み物
ギリギリまで冷やしておこう…と、なりがちなドリンク類。投稿担当者さんは、「これ絶対忘れますよね」とコメントしています。
▽3位→アクセサリー
指輪やイヤリング、ネックレスなどのアクセサリー類は細々としていて忘れがちとのこと。
▽4位→クローゼット内の洋服
クローゼットに収納した洋服は、馴染んでいて気づかないことも。
▽5位→下着類
特に、「靴下」が片方落ちていることが多いのだそう。
この投稿には、「たまに、靴下の片方の時があります」「靴下もたまにあるよ」とのコメントが。やはり、靴下は忘れ物あるあるのようです。
