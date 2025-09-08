ホテルのチェックアウト時、しっかり確認したはずなのに「忘れ物してしまった…」という経験はありませんか？ホテルリリーフなんば大国町の公式TikTokアカウント（@hotelreliefnamba）が、ホテルでの「忘れ物あるある」をランキング形式で紹介しています。



【動画】ホテルあるある忘れ物ランキング

▽1位→充電器

デスク上やベッド横のコンセントなど、挿しっぱなしにしてしまうことも多い「充電器」が堂々の1位。



▽2位→冷蔵庫内の飲み物

ギリギリまで冷やしておこう…と、なりがちなドリンク類。投稿担当者さんは、「これ絶対忘れますよね」とコメントしています。



▽3位→アクセサリー

指輪やイヤリング、ネックレスなどのアクセサリー類は細々としていて忘れがちとのこと。



▽4位→クローゼット内の洋服

クローゼットに収納した洋服は、馴染んでいて気づかないことも。



▽5位→下着類

特に、「靴下」が片方落ちていることが多いのだそう。



この投稿には、「たまに、靴下の片方の時があります」「靴下もたまにあるよ」とのコメントが。やはり、靴下は忘れ物あるあるのようです。



▽出典：ホテルリリーフなんば大国町 公式TikTok／ホテルあるある忘れ物ランキング