「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神の大山悠輔内野手（３０）をよく知る白鷗大時代からの親友、龍幸之介さん（３０）が、デイリースポーツに手記を寄せた。大学での４年間、野球部員として苦楽をともにし、今も家族ぐるみで親交のある盟友が、大山のプロ野球人生で最大の苦悩を明かした。

悠輔、優勝おめでとう。今年は特別な思いで臨んだ１年だったと思う。「もう一回、優勝したい。パレードまじすごいから」って、興奮気味に話してくれた言葉を実現できて良かった。

大学で出会って意気投合して、４年間ずっと一緒にいたような気がする。授業も同じで部屋も隣。生活のほとんどを一緒に過ごしてきたので、悠輔は家族みたいな存在。今もよく連絡を取ってご飯に行ったり、家族ぐるみで仲良くしてくれているね。

これまでもいろんな話をしてきたけど、国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得してから残留を決めるまでは、今までで一番深く話をしたと思う。シーズンが終わってすぐに連絡が来てから２カ月間、ずっとＦＡの話で「本当に生きた心地がしなくなった」って話していたね。

「悠輔の考えを尊重するし、自分の人生を考えてほしい」と話したけど、周りの目もあるから簡単じゃなかったと思う。特に家族のことを一番に考えていて、弱音を吐く姿なんて見たことがなかったから、ここまで悩む姿は正直、見ていられなかった。

会見直前に「決めた」って電話が来た時は、吹っ切れた感じが伝わってきた。「今の仲間を敵に回すことは考えられないし、もう一回このチームで優勝したい」。友達にそういうことを言うのって、くさいと思うけど、僕に言ってくれて。ジーンときました。でも、それが悠輔らしかった。

その後に会った時はめちゃくちゃいい顔をしていたね。「やってやる」って意気込んでいて。それまで死んだようだった顔がうそのようだった。２人で「ＦＡで残った１年目って、成績の世界だから目立つね」って話もしたね。プロ９年目。「いつやっても、やっぱりしんどい」って悠輔も言っていたけど、何よりこのチームで優勝できて本当に良かった。これからも応援しています。