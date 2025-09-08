「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神・藤川球児監督の長男で、バスプロ（プロアングラー）として活動する藤川温大氏（２３）が祝福手記をデイリースポーツに寄せた。釣り好きで知られる球児監督の影響も受けて、釣りの世界でプロとして戦う温大氏。現役時代から監督就任、そして球団初の監督１年目Ｖ達成まで、息子の目から見た“父・球児”の姿を打ち明けた。

◇ ◇

まずはひと言、おめでとう！！盛大なことを言うよりも、いつも通りの感じでいいかな。そういう方が、普段あんまり言葉は交わさなくても分かり合える、僕たち親子らしいなと。何て言うのか、もちろん親子ですけど、友達に近い関係性だと思っているので。

今年は１回も球場に見に行けてないけど、速報をチェックしつつ、チャンスやピンチの場面では中継を見たりしていたので、ほぼ毎試合を追ってはいました。お母さんや妹たちとは、『また勝ってる、強いな』、『また佐藤選手がホームラン打ってるわ』って話したり。ピンチの時は頑張れと応援することもありました。

現役時代と違って難しいところがあったと思うけど、１試合１試合勉強しながら戦ってきたんだと思います。自分だけじゃないんで、チーム全体を考えて。自分が抑えるとチームが勝つのとは違う話なので。自分じゃどうしようもないこともあると思います、現役選手じゃないので。阪神では監督１年目での優勝がこれまでないということですし、純粋にすごいと感じています。

クライマックスシリーズと日本シリーズは短期決戦なので、戦い方も変わるかもしれません。まだ選手でしか経験したことないですし、監督として初めてで、また難しいところがあると思うけど、しっかりやってくれると信じています。

プロ野球選手がそもそも少ない中、監督までなれる人ってそうはいないし、チャンスがあるなら、お話をいただけるなら、やったらいいんじゃないかなって僕は思っていました。なる気がない感じもしていたけど…。それが昨秋、家のリビングで「監督なるわ〜。今日から監督って呼べよ！！」とサラッと報告してくれて。家族会議みたいにかしこまった感じじゃないのが、らしいなって。

今年のシーズン中、お父さんと野球の話をしたのは１、２回くらい。僕の中で線引きじゃないけど、こっちからは踏み込まないようにしていました。試合はちゃんと追ってはいるけど、それでも素人とプロなので。何か言われて返す感じで、「どこどこの場面が、どうやった」みたいに、ちょろっと話した程度だったと思います。

お父さんは周りを楽しくさせてくれる人。仕事でもそうなのかもしれないけど、家族を明るくしてくれるし、しゃべるのも面白い。家族５人でいる時は、本当に楽しくて。現役の頃はなかなか一緒にいられなかったけど、引退後にはこれが普通の父親というか、普通よりもはるかにやってくれてたと思います。家族の時間が増えたことで、今までできなかったこともいろいろしてくれましたし。

現役時代は僕たち子どもが寝てる時に帰って来る仕事で、遠征もあって基本的に会えない感じで。唯一月曜が休み。毎週月曜に釣りに連れて行ってもらうのを楽しみにしていました。結構タイトなスケジュールでも連れて行ってくれて。早朝に家を出て釣りをして、昼過ぎにお父さんだけ次の試合への移動で、空港に行ったり。今考えると、そういうことをしてくれていたのはすごいなと感じます。

小学校の時は僕も野球をやっていたので、休みの日に試合を見に来てくれていたのも覚えていて。僕もピッチャーだったけど、アドバイスはそんなにしてもらったことはなくて。ピッチングより、バッティングを教わっていたかも。意外とバッティングが好きだったし。６年生くらいの時にアメリカに引っ越して、僕は野球をやめちゃったけど、「続けたら？」とは言われなかったと思います。「やりたいことをやればいい」というお父さんのスタンスは、昔からだったし。

物心ついたときから一緒に釣りをして、小学校低学年からはバス釣りにハマって。１６歳の時にバスプロを目指したいと話したけど、僕がやりたいことを素直に応援してくれて、背中を押してくれたと感じてます。１８歳の時から大会でプロ戦に出始めて、この５、６年ですでにプロである厳しさを実感してるので、なおさらお父さんのすごさを感じてます。苦しいタイミングもいろいろあった中で、今は監督としてこうなっていることに。

今年からＪＢ（日本バスプロ協会）の大会で一番上のカテゴリーの、ＪＢトップ５０で戦えるようになり、次の目標もできました。プロになる時に日本の一番上を知りたくて、そこはクリアできたので、次はバス釣りの本場アメリカに挑戦できたらなと考えてます。アメリカは成績を残せば、釣りの試合だけでご飯を食べていける環境なので。ただ、お父さんがメジャーでアメリカに行ってたことも、挑戦の要因の一つでもあります。

バスプロとしてのシーズンは１１月くらいまで。お互いオフになったら、今年１年よく頑張りましたということで、国内でも海外でもちょくちょく釣りに行きましょう。のんびりと過ごしてもらって、また来年へとなってくれたらいいなと思ってます。

◆藤川温大（ふじかわ・はると）２００１年１１月３０日生まれ。家族構成は父・藤川球児、母、妹２人。バスプロ・今江克隆氏のルアーメーカー「イマカツ」のプロスタッフ。ＹｏｕＴｕｂｅでバス釣りの試合動画を見たことをきっかけに、１６歳の時にバスプロを目指す。１８歳からプロ戦出場。今年からＪＢトップ５０に参戦。