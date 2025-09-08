¡È´°àú¤ÊÀµ²ò¡É¤¬¡¢Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ¥¤¦¤È¤ ¡½ ¶µ¤¨¤ëÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°é¤àÎÏ¤¬Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë ¡½¡¡¶¦ÌÄ·¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×3ÏÃ¡¿ã·Æ£ ½¨¼ù
Âè3ÏÃ ¡ÖÌä¤¤¡×¤òÂ£¤ë¾å»Ê¤¬¡¢¿Í¤ò°é¤Æ¤ë
¡½ ¶µ¤¨¤ëÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°é¤àÎÏ¤¬Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë ¡½
¢£¤Ï¤¸¤á¤Ë ¡È´°àú¤ÊÀµ²ò¡É¤¬¡¢Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ¥¤¦¤È¤
¡ÖÉô²¼¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¾å»Ê¤ÎÌòÌÜ¤À¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È»ØÆ³ÎÏ¡É¤³¤½¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ñ¼Á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢º£¤³¤Î¡ÖÂ¨ÅúÎÏ¡×¤¬¡¢Éô²¼¤Î»×¹Í¤ÈÄ©Àï¿´¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¢¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÀ¼¡½¡½
¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤«°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Î²ê¤¬¡¢Ëè²ó¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡Ä¡×
Éô²¼¤Ï¡¢Àµ²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢
ËÜÅö¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾å»Ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¾å»Ê¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅú¤¨¤ëÎÏ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌä¤¤¤«¤±¤ëÎÏ¡×¤À¡£
¢£¤Ê¤¼º£¡¢¡ÖÅú¤¨¤ò¶µ¤¨¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¤Î¤«
¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡¢¡ÖÀµ²ò¡×¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤ÎÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎµÞ¿Ê²½ ¸Ä¡¹¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¾å»Ê¤Î²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤à¤·¤í¡¢¾å»Ê¤¬°ìÊýÅª¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²¼¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢ ¤ä¤é¤µ¤ì´¶¤¬Áý¤·¡¢ ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬²¼¤¬¤ë¡£
Gallup¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¡ÖÉô²¼¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿¦¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¾å»Ê¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ»×¹Í¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¡¼¥Á¥ó¥°·¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðÁÃ¤È¡ÖÂÐÏÃ¤ÎÎÏ¡×
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°·¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¡ÖÌä¤¤¤«¤±¤È·¹Ä°¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÅú¤¨¤ò°ú¤½Ð¤¹´Ø¤ï¤êÊý¤À¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ØÆ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤ÎÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤È»×¹ÍÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¤È¤·¤Æ¹¤¯Æ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³¡¼¥Á¥ó¥°·¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Î3¸¶Â§
¡¡¸¶Â§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÀâÌÀ
¡ ·¹Ä°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÉ¾²Á¤»¤º¡¢ÃúÇ«¤ËÄ°¤ÀÚ¤ë
¢ Ìä¤¤ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìä¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«È¯Åª»×¹Í¤ò°ú¤½Ð¤¹
£ »Ù±ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Àµ²ò¤òÍ¿¤¨¤º¡¢µ¤¤Å¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤ë
¤³¤¦¤·¤¿´Ø¤ï¤ê¤Ï¡¢¡Ö¸«¼é¤ê¡×¤È¡Ö¿®Íê¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾å»Ê¤¬¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤ÆÅú¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢£¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖDo ¢ª Look ¢ª Think ¢ª Grow¡×¤Î±þÍÑ
¤³¤³¤Ç¡¢Éô²¼°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¸ú¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖDo ¢ª Look ¢ª Think ¢ª Grow¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëPDCA¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆâ¾Ê¤ÈÂÐÏÃ¡×¤ò³Ë¤È¤·¤¿À®Ä¹½Û´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥× °ÕÌ£ ¾å»Ê¤ÎÌä¤¤¤«¤±Îã
Do ¹ÔÆ°¤·¤¿¤³¤È ¡Ö¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤Î¡©¡×
Look µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò´Ñ»¡¡¦¿¶¤êÊÖ¤ë ¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¡© ¤É¤¦´¶¤¸¤¿¡©¡×
Think ÇØ·Ê¡¦°Õ¿Þ¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò·¡¤ë ¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×
Grow µ¤¤Å¤¤«¤éÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯ ¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¡©¡× ¡Ö¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡©¡×
¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¡ÈÂÐÏÃ¡É¤Î¤Ê¤«¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¡¢
Éô²¼¤Î¡ÖÆâ¾ÊÎÏ¡×¡ß¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¡×¡ß¡ÖÌÜÅª°Õ¼±¡×¡á¼«ÁöÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¡£
¢£¼ÂÁ©Îã¡§¡ÖÌä¤¤¤«¤±¡×¤«¤éÉô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¸½¾ì
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°·¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¡§Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î±Ä¶È¼Ò°÷¡¦S¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë½é´ü¤Ï¾å»Ê¤Î»Ø¼¨ÂÔ¤Á¡£¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ Ä¾Â°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢¡Ö¤¹¤°Åú¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÌä¤¤¤ÇÊÖ¤¹¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ØÅ¾´¹ ¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤É¤¦Äó°Æ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¢ª¡Ö·¯¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡× ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²¾Àâ¤ò»ý¤Á¡¢¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤²¤ë¤è¤¦¤Ë È¾Ç¯¸å¡¢¼«Ê¬¤«¤é²þÁ±°Æ¤ä¿·¤·¤¤Äó°Æ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÊÑ²½
¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ä¡×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î»ÑÀª¤È¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤¬»×¹Í¤Î½¬´·¤ò°é¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¢£À®²Ì¼çµÁ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡§¡ÖÌä¤¤¡×¤¬ÁÏ¤ë¡È»ýÂ³ÅªÀ®²Ì¡É
¡Ö¤½¤ó¤ÊÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤»¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡×
¸½¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤³¤Î³ëÆ£¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Â¨¸úÀ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ã»´üÅª¤Ê¡ÈÀµ²ò¤ÎÌÏÊï¡É¤È¡¢
Ä¹´üÅª¤Ê¡È¼«Áö¤¹¤ë»×¹ÍÎÏ¡É¤Î¤É¤Á¤é¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¡©
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶ÈMcKinsey¼Ò¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡È¼«Î§Åª¤Ë°Õ»×·èÄê¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤Û¤É¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¶ÈÀÓ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¹â¤¤¡É¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Google¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢ÁÏÂ¤À¤È¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡ÖÌä¤¤¤Ë¤è¤ëÃµµá¡×¤òÆü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÌä¤¤¤«¤±¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢
É½ÌÌÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»×¹Í¤Î¶ÚÎÏ¡É¤òÃÃ¤¨¡¢À®²Ì¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅÚ¾í¤ò¤Ä¤¯¤ë¼êË¡¤Ê¤Î¤À¡£
¢£°éÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿®¤¸¤ëÎÏ¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î
Ìä¤¤¤È¤Ï¡¢¿®Íê¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡©¡×
¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¡©¡×
¡½¡½¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö·¯¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¡£
Ìä¤¤¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éô²¼¤Ï¤³¤¦»×¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Éô²¼¤Ï¡È¼õ¤±¿È¤ÎÂ¸ºß¡É¤«¤é¡¢¡È°Õ»×¤¢¤ë¿Í¡É¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¡£
Ìä¤¤¤Ï¡¢¿®¤¸¤ÆÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö³Ð¸ç¤Î¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤ÎÍ¦µ¤¤¬¡¢Éô²¼¤Î²ÄÇ½À¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡£
¢£Ìä¤¤¤Îµ»½Ñ¡§¿®Íê¤ò°é¤Æ¡¢»×¹Í¤òÂ¥¤¹¸ÀÍÕ¤Î¤«¤±Êý
°Ê²¼¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÖÌä¤¤¤«¤±¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤ò¾ìÌÌÊÌ¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤òÂ¥¤¹¤È¤¡Ö¤É¤³¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡© ¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡©¡× ¡Ö²¿¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡© ¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡©¡× ¡Ö¼¡¤Ë³è¤«¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡©
°Õ»×·èÄê¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¤¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢·¯¤Ê¤é¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©¡× ¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡¢²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡©¡× ¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¡©¡×
¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤äÆâÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡©¡× ¡ÖºÇ¶á¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡× ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤¤¤¤»Å»ö¡É¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©¡×
ÊäÂ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¶õÇò¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µÞ¤«¤µ¤º¡¢ÄÀÌÛ¤òÌ£Êý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¹Í¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¿®Íê¤¬°é¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡§¾®¤µ¤ÊÌä¤¤¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë
¡ÚÌä¤¤¤«¤±¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È 3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Û
Step 1¡Ö¤¹¤°Åú¤¨¤ë¥¯¥»¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯1Æü¤Ë1²ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÖÅú¤ò¡ÖÌä¤¤¡×¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë
Step 2¡ÖÌä¤¤¤Î·¿¡×¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¶ÈÌ³¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿°Õ»×·èÄê¡¿¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó ¤Î3¾ìÌÌ¤Ç»È¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º½¸¤ò½àÈ÷¤¹¤ë
Step 3¡ÖÌä¤¤¡ÜÄÀÌÛ¡×¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÅÏ¤¹ ¢ª Éô²¼¤ÎÄÀÌÛ¤Ï¡¢»×¹Í¤Î¾Ú
¢£¼«¸Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÌä¤¤¡Ê¿¶¤êÊÖ¤ê¥ï¡¼¥¯¡ËºÇ¶á¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÖÌä¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åú¤¨¡×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡© ¼«Ê¬¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¡ÈÆâÂ¦¡É¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡© ¼«Ê¬¤ÏÉô²¼¤Î¡Ö²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ÆÇ¤¤»¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¢£½ª¤ï¤ê¤Ë ¡ÈÌä¤¤¤òÂ£¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤¬°é¤Æ¤ëÌ¤Íè
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢
Ì¿Îá¤¹¤ë¾å»Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶¦¤ËÌä¤¤¡¢¶¦¤Ë°é¤Ä¡×¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ìä¤¤¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤ò¿¼¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìä¤¤¤Ï°éÀ®¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿Í³Ê¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤è¤ê¤â¡¢
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£