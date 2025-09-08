今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月8日（月）〜9月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月8日（月）〜9月14日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、焦るような気持ちから徐々に穏やかな気持ちに変化していくようです。良い意味で「自分のペースで大丈夫」だと思えるので、仕事や勉強なども楽しくこなせることでしょう。困っている人がいたら手を差し伸べると◎ 恋愛は、一緒に買い物をすると相手の趣味や考え方が分かって良いかも。
★ワンポイントアドバイス★
仕事や勉強に関してシンプルな目標を作ると◎ 自分のモチベーションが上がり、周りからも喜ばれるようなことをやってみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
