【罪悪感なし】ダイエット中におすすめのスープレシピ7選〜遅い時間の食事や、1食置き換えにも
夏のイベントや帰省でついつい食べ過ぎてしまい、「そろそろリセットしなきゃ…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、体にやさしくて満足感もあるスープがぴったり！今回は、ダイエット中におすすめのスープレシピ7選をご紹介します。
ヘルシーなスープレシピから、栄養バランスが整ったスープ献立まで幅広くお届け。自分の生活スタイルに合った一杯を見つけてみてくださいね。
■【旨味が凝縮】ダイエットサポートスープ
野菜やキノコがたっぷり入った、ヘルシーで満足感のあるスープ。低カロリーながら栄養バランス抜群で、ダイエット中の食事に最適です。塩麹に漬け込んだ具材は、旨味が引き出されておいしさ倍増！ 塩コショウで調整するだけで、味がしっかりと決まります。
■【トロミ＆具で食べ応えをプラス】スープレシピ4選
トロロ汁なら、夜遅い食事でも安心して食べられます。すりおろした長芋が、暑さで疲れた体の回復をサポートしてくれますよ。かつお節とすり白ゴマをのせて、風味よく仕上げましょう。中に少量のご飯を入れて、雑炊アレンジで食べるのもアリです。
ダイエットの定番、春雨スープをモヤシでかさ増し！ シャキシャキとした食感がアクセントにもなります。一度火を止めてから水溶き片栗粉をまわし入れ、再び加熱しながら混ぜれば、ダマになりません。
食物繊維たっぷりのヒジキ＆しらたきのコンビが、腸活にも役立つスープです。片栗粉は酒で溶いておくことで、スープに入れたときに香りが広がり、風味豊かに。ゴマ油をちょい足しして中華風に、ラー油をたらしてピリ辛に、などアレンジも可能です。
玉ネギを丸ごと入れる、見た目のインパクト大な一品。じっくりコトコト煮込んだ玉ネギは甘みたっぷりで絶品です。体の芯から温まり、冷え性の改善も期待できますよ。煮込み時間を短くしたいときは、圧力鍋を使うと便利です。
■【ダイエット中に役立つ！】スープ献立2選
根菜をふんだんに使った酒粕入りのスープは食べ応え抜群。栄養豊富で代謝を助けるツルムラサキの和え物を添えることで、ダイエットに役立つ献立が完成します。スープは作ってから時間をおくと、味がなじんでおいしさがアップ。
キムチで味付けをした春雨スープは、具沢山で満足感を得やすく、ダイエット中でも無理なく取り入れられます。前日から煮干しを水につけ、だしを準備しておきましょう。2色大根和えは、歯ごたえある食感がポイント。大根を塩もみして水にさらしたら、しっかりと水気を絞るのがコツです。
■1食置き換えで無理なく続く！
「ダイエットしなきゃ！」と焦って食事を抜くのは、体の負担が大きくリバウンドの心配も。一方、1食をスープに置き換える方法なら、栄養をしっかりと摂りながら無理なく継続することができます。
ご紹介したスープレシピは「具沢山にする」「トロミをつける」など、少量でも満足感が得やすい工夫が満載！ ぜひ、ダイエット中の食事の参考にしてみてくださいね。
ダイエットサポートスープ
【材料】（2人分）
<具材>
玉ネギ 1/4個
セロリ 1/4本
ニンジン 1/5本
キャベツ 1枚
シメジ 1/2パック
プチトマト 5個
ニンニク 1/2片
塩麹 大さじ 2
水 500ml
ローリエ 1枚
切干し大根 5g
塩 小さじ 1/3
コショウ 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、玉ネギ、キャベツ、セロリ、ニンジンは１cmの角切りにする。
ニンニクはみじん切りにする。
2、しめじは石づきを切ってほぐす。プチトマトはヘタをとって半分にする。
3、切干大根は水で洗い、食べやすく切る。
【作り方】
1、鍋にカットした＜具材＞を入れて、塩こうじを加えて全体的に和える。３０分以上置いておく。
2、分量の水と切干大根、ローリエを入れ、蓋をして中火にかける。沸騰したら火を弱め、20分煮る。
3、分量の塩と、コショウ少々で味付けしたら、器にそそぎ、ドライパセリを振る。
