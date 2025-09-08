ダイエットサポートスープ【材料】（2人分）<具材>玉ネギ 1/4個セロリ 1/4本ニンジン 1/5本キャベツ 1枚シメジ 1/2パックプチトマト 5個ニンニク 1/2片塩麹 大さじ 2水 500mlローリエ 1枚切干し大根 5g塩 小さじ 1/3コショウ 少々ドライパセリ 少々【下準備】1、玉ネギ、キャベツ、セロリ、ニンジンは１cmの角切りにする。ニンニクはみじん切りにする。2、しめじは石づきを切ってほぐす。プチトマトはヘタをとって半分にする。3、切干大根は水で洗い、食べやすく切る。【作り方】1、鍋にカットした＜具材＞を入れて、塩こうじを加えて全体的に和える。３０分以上置いておく。2、分量の水と切干大根、ローリエを入れ、蓋をして中火にかける。沸騰したら火を弱め、20分煮る。3、分量の塩と、コショウ少々で味付けしたら、器にそそぎ、ドライパセリを振る。