■ご飯が何杯でも進むふわふわニラ玉のレシピ

ニラ玉って手軽だけど、固くなったりパサついたりしませんか？
このレシピは「はんぺん」を加えるだけで、驚くほどふわふわに仕上がります。

はんぺんのすり身が空気を含んで卵が軽やかに。半熟状になったところでニラを加え、オイスターソースとしょうゆで味付けすればうまみたっぷり。栄養面でも、卵とニラに加えてはんぺんからたんぱく質やカルシウムが補えます。

簡単なのに栄養バランスも◎の頼れるおかずです。

【材料 2人分】
調理時間10分

・ニラ…1/2袋
・卵…2個
・はんぺん…1個
・サラダ油…適量

＜A＞
・オイスターソース…小さじ2
・しょうゆ…小さじ2


【作り方】

１、ニラは4cm幅に切る。

２、ボウルにはんぺんをちぎり入れ、卵を加えて泡立て器でよく混ぜる。

２、フライパンにサラダ油を熱し、卵液を流し入れて混ぜながら炒める。

３、半熟になったらニラを加え、＜A＞を加えてさっと炒め合わせる。

■驚くほどふわふわ！


はんぺんのおかげで、いつものニラ玉がワンランクアップ。ふんわり食感とうまみのある味付けで、ご飯がどんどん進みます。

副菜にはもちろん、お弁当や晩酌のおともにもぴったり。ぜひ今日の食卓で試してみてくださいね♪

(もあいかすみ)