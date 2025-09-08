ロシアがウクライナに過去最大規模の空爆 トランプは対露制裁の準備完了 ロシアがウクライナに過去最大規模の空爆 トランプは対露制裁の準備完了

ロシアがウクライナに過去最大規模の空爆 トランプは対露制裁の準備完了



ロシア軍は先週末、ウクライナに対し過去最大規模の空爆を実施、首都キーウの政府庁舎を初めて攻撃した。これは戦争を長期化させるとのプーチン氏の警告だ。



ロシアの対ウクライナ攻撃を受け数時間後にベッセント米財務長官は制裁強化を発表。ベッセント米財務長官は、我々はロシア経済を弱体化させ、ロシアへの圧力を強化する用意があると表明。ロシア産原油を購入する国に対し新たな制裁措置について欧州連合と提携する用意がある。米国はロシアへの圧力を強化するが、欧州連合にも追随してもう必要がある。ロシア経済がどれだけ耐えられるか、今まさにその持久力の勝負だ。



トランプ米大統領は、ロシアに対する新たな制裁を進める用意があると表明、制裁の準備はできているかとの問いに「YES」と答えた。

