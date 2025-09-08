気象台は、午前7時7分に、洪水警報を小松市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・小松市に発表 8日07:07時点

石川県では、8日夕方まで土砂災害に、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。能登では、8日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■七尾市

□大雨警報

・土砂災害

8日夕方にかけて警戒

・浸水

8日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

8日昼前にかけて警戒



■小松市

□洪水警報【発表】

8日昼前にかけて警戒





■羽咋市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 35mm■かほく市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm■志賀町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 45mm□洪水警報8日昼前にかけて警戒■宝達志水町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報8日昼前にかけて警戒■中能登町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mm□洪水警報8日昼前にかけて警戒■能登町□洪水警報8日昼前にかけて警戒