ファミマでの買い物がいつでも最大5％割引に！超お得な「ファミマカード」知ってる？

ファミリーマートは、クレジットカード事業を展開するポケットカードと協業し、「ファミマＴカード（クレジットカード・ポイントカード）」から「ファミマカード」へ、2025年9月1日にリニューアルしました。

年会費無料！ファミマでの利用額が最大5%オフ

従来の「ファミマTカード」が、さらにお得で便利な「ファミマカード」に生まれ変わりました。

ファミリーマートでの買い物はもちろん、JCB加盟店での利用でも請求時に割引特典が適用されるなど嬉しいサービスが充実。年会費は引き続き無料です。

現在「ファミマTカード」を利用している人は、9月1日から手持ちの「ファミマTカード」で「ファミマカード」の特典が適用されます。

請求時の割引特典とは、ファミリーマート店舗での利用で請求時に3％が割引、ファミマのアプリファミペイと「ファミペイ連携」する場合は請求時に5％が割引されるサービスです。

また、ファミリーマート店舗以外でも、JCB加盟店で利用するとショッピングご利用金額の1％が請求時に割引されます。請求時に割引されるシンプルなシステムなので、ポイント管理も不要なのが嬉しいところ。

さらに「ファミマカード」の利用代金は、銀行口座の登録がなくても全国のファミリーマート店舗にて支払いが可能（MMK設置店のみ）で、利便性も抜群です。

これから「ファミマカード」を利用したいと考えている人は、10月1日からファミリーマート店舗もしくはファミマカードホームページから申し込みができます。

気になる人は公式サイトで詳細を確認してみて。

東京バーゲンマニア編集部