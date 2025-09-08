ジョージアがフランスを下す金星、初のベスト8進出…スペイン戦に続き格上撃破

9月7日にラトビアで「ユーロバスケット2025」決勝トーナメントのラウンド16が行われ、ジョージア代表（FIBAランキング24位）がフランス代表（同4位）と対戦した。

グループ4位で決勝トーナメントに駒を進めたジョージアに対し、フランスはビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）やルディ・ゴベア（ミネソタ・ティンバーウルブズ）などを欠きながらもグループ首位通過を果たした。

ジョージアは第1クォーターから試合を優位に進めたものの、第2クォーター開始4分31秒から0－9のランを献上した。それでも、カマル・ボールドウィン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）の2連続得点で再びリード。38－37と1点差でハーフタイムに突入した。

第3クォーターは4点ビハインドで迎えた開始2分34秒から10－0のランで逆転。その後は第4クォーター残り3分7秒に追いつかれながらも逃げきり、80－70の勝利で史上初の準々決勝進出を決めた。

ボールドウィンと並びチーム最多タイ24得点に8リバウンドを記録したトルニケ・シェンゲリア（FCバルセロナ／スペイン）は「私たちは決して諦めず、信じ続けました。本当に誇りに思います」とコメントし、「リガまで応援に駆けつけてくれた皆さんに感謝します。私たちは特別なエネルギーを感じました」とファンへの思いも口にした。

ジョージアにとって、グループ初戦のスペイン代表（同5位）戦に続く金星。準々決勝ではセルビア代表（同2位）を破ったフィンランド代表（同20位）と激突する。

■試合結果



フランス 70－80 ジョージア



FRA｜20｜17｜17｜16｜＝70



GEO｜24｜14｜20｜22｜＝80