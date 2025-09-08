お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコが2025年9月2日、自身のYouTubeチャンネル「おかっぱちゃんねる川村エミコ」を更新。ポートレート撮影を行った様子を公開した。

【写真】8.5kg減でウエディングドレス姿を披露する、たんぽぽ・川村エミコ

1ヶ月で8.5kg減のダイエットに成功したことが話題となった川村。今回は「【ご報告】川村エミコ 45歳 夢のようです」と題した動画で、東京・銀座でポートレート撮影を行った様子を公開した。

川村は“原宿の飲み屋で知り合った（ここはトクヤマさんが経営している飲み屋だったそうだ）”というカメラマンのトクヤマさんにポートレート写真を撮ってもらうためにスタジオを訪れた。その上で川村は「ポートレート写真だけじゃもったいないということで、『婚活用の宣材写真みたいなのも撮ってもらっていいですか？』とリクエストして、それと相手はいないんだけど、ウエディングドレス姿も撮ってもらおうと思って」と様々な願望をトクヤマさんに伝えていることを明かした。

トクヤマさんはMLBのドジャース・大谷翔平選手を撮影した経験もある売れっ子カメラマン。そんなトクヤマさんに魅力を引き出してもらいながら、川村は楽しそうに、そして時に照れくさそうに撮影に応じていた。

そしていよいよウエディングドレスに身を包み、再び撮影時間へ。川村は「嘘なのにテンションが上がる……！」と喜びを包み隠さずに伝えていた。さらに「結婚したーい！」と言いながらノリノリで撮影に応じる場面も見られた。

自然体で撮影を楽しむ一方で、携わってくれた各スタッフに対し低姿勢で「ありがとうございました」と感謝を伝えていた川村。人柄の良さは画面を見ているだけで伝わってくるものがあり、だからこそトクヤマさんも「初めてウエディングフォトを撮影したんだけど、その相手が川村さんで良かった」と言ったのだろう。

川村の魅力が存分に伝わってくる動画にコメント欄には「こちらまで幸せになります」「可愛らしい人ですね～」「飾らない…飾れない性格のエミコさん素敵な人だと思います」「素敵な方とご縁あるといいですね」などの声が続々と寄せられている。気になる人はぜひチェックしてみよう。

（文＝よーちゃん）