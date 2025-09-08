インターネット上には勤務先の給料や待遇などへの不満があふれている。そこでダイヤモンド・ライフ編集部は、航空・鉄道の主要企業を対象とし、企業の与信管理を支援するベンチャーが集めた大量の口コミデータなどを基に、2025年1〜6月の半年間で働き方に関する従業員の不満が多い“ブラック”企業ランキングを作成した。上位には大手の鉄道・航空会社などが名を連ねた。（ダイヤモンド・ライフ編集部 松本裕樹）

ネガティブ投稿を収集し

ランキングを作成

ダイヤモンド・ライフ編集部は、航空・鉄道業界の主要企業を対象とし、企業向けに与信管理サービスを提供するベンチャー企業、アラームボックス（東京・新宿区）のデータを基に、ネガティブな口コミを多く集めた企業のランキングを作成した。

期間は2025年1月から6月までの半年間。対象企業は26社でネガティブ情報は97件。1社当たりの平均は約3.7件だったが、ランキング上位に名を連ねた企業は平均をはるかに上回るネガティブ投稿を集めた。

次ページからは、ランキング上位の具体的な社名と投稿数とともに、具体的な投稿内容も明らかにする。

早速ランキングを見てみよう。

