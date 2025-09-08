英語は、「時間をかければ身に付く」というわけではありません。長時間の努力よりも、「使い回せる型（パターン）」で覚えるほうが、圧倒的に効率がいいです。今回は、英語学習に割く時間がない人こそ実践すべき、「型」による英語習得のアプローチを教えます。（シンプルイングリッシュ提唱者 酒井一郎）

努力派のAさんと、実用重視のBさん

なぜ「英語力に差」が付くのか

Aさんは、毎朝の通勤時間を使って英単語を覚え、週末には英会話のレッスンを欠かさない。真面目でコツコツ型のAさんは、英語の習得に対しても真正面から取り組んでいた。

しかし、いざ社内の英語会議になると、言いたいことは頭にあるのに、英語が口から出てこない。そんなモヤモヤを抱えていたある日、Aさんは同じ部署のBさんに声をかけた。

「Bさんって、どうしてそんなにスラスラ英語が出てくるんですか？ 海外の担当者とも普通にやりとりされてますよね？」

「うん、実はあんまりちゃんと勉強したことないんだよね。型で回してるだけだから」

Bさんが言う「型」とは、ビジネス英語においてよく使われる定型表現のことだった。

「いちいちゼロから文を組み立てるんじゃなくて、よく使う形を覚えて、それに必要な単語を当てはめるだけなんだよ。考える時間が減る分、すぐ話せるようになるよ」

Bさんのように、基本の型を10個ほど覚えておくだけで、大半のビジネス会話は可能だ。まず、以下の5つの型を徹底的に使ってみよう。

●Could you 〜 ? （〜していただけますか？）

●Let me 〜. （〜させてください）

●I’m afraid 〜. （恐縮ですが?）

●That sounds 〜. （〜のように聞こえますね）

●How about 〜ing ? （〜するのはいかがでしょうか？）

なんだ、中学英語のレベルじゃないか、と侮るなかれ。これらの型に、動詞や名詞を差し替えるだけで、自然で実用的なフレーズに変化する。

例えば「Let me」だけでも、下記のようにビジネスシーンで柔軟に展開できる。

●Let me confirm with my team.（チームに確認させてください）

●Let me check.（確認します）

●Let me explain.（ご説明させてください）

ビジネスシーンで臆することなく英語を話せる人は、文法をしっかり覚えるというよりも、型を運用する感覚を持っている。悩む前に、型を覚えて徹底的に使い倒す。これが、実務で英語を武器にするための最短ルートだ。ネイティブだって、実際は同じ型を何度も使って回している。例えば下記のフレーズ。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）