警察の捜査をあざ笑うように多発する行方不明事件。森の中で発見された傷だらけ女性は記憶を失っていて…!?【作者に聞く】
薄暗い森の中を逃げる女性。それを追う黒い影。そんな不穏なワンシーンからこの漫画はスタートする。女性はなぜ追われているのか？彼女の安否やいかに…？
本作「縁(よすが)のあずかりもの」を描いたのは、漫画家の湊月(@mizunashi1025)さん。大学在学中に漫画雑誌に出した作品が賞を受賞。社会人になってからウェブ漫画にシフトし、「氷のような夏は恋に溶ける」(コミックスマート)でデビューした。そんな湊月さんに本作について話を聞いてみた。
ある街で若い女性ばかりを狙ったが行方不明事件が多発していた。警察の捜査をあざ笑うかのように、手がかりは一切なし。女性たちはどこへ消えてしまったのか？そんなとき「あずかり屋」を営んでいる青年が、森の中で全身怪我だらけの女性を見つけた。女性は命に別状はないが記憶喪失になっていた。
作品のベースは映画から着想を得たという作者の湊月さん。「さわやかな空気感と訳ありな少年少女や疾走感のあるお話が描きたいなとふんわり思ったのがきっかけでした」といい、「この読切り作品から2年ほどたった頃にこの作品の存在を思い出し設定をブラッシュアップして、キャラデザインと共に企画書をお送りしたところ担当さんが気に入ってくださり、打ち合わせを重ね、会議を通過して連載へと繋がりデビュー作となる『氷のような夏は恋に溶ける』に辿りついたんです」と漫画家としてのキーポイントとなった作品であると語ってくれた。
この2作品はストーリー展開は異なるものの「事件が起こる夏の田舎町」「家出少女とお店をしているお兄さんが出会う」という設定と登場人物の名前は同じ、軸となる事件と登場人物の設定も同じだという。そうやって生まれた「氷のような夏は恋に溶ける」はさわやかさと事件を巡るスリルが味わえる一作で、最終巻は登場人物たちがそれぞれ自分を取り巻く問題と向き合う1冊となっている。
書籍化された作品の原型となる本作「縁(よすが)のあずかりもの」をこの機会に読んでみてはいかがでしょうか？
取材協力：湊月(@mizunashi1025)
