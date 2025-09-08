横浜FMとの第１戦、第２戦ともに一列前で先発。レイソルCB原田亘のウイングバック起用はチームの武器になる【ルヴァン杯】
［ルヴァン杯準々決勝第２戦］柏 １−０ 横浜FM／９月７日／三協フロンテア柏スタジアム
柏レイソルは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝の第２戦で、横浜F・マリノスとホームで対戦。90＋１分に戸嶋祥郎が決勝ゴールを決めて１−０で勝利し、３日に行なわれた第１戦（４−１）との２戦合計５−１で準決勝進出を決めた。
この準々決勝の２試合で、柏の右ウイングバックを務めたのが、右CBが主戦場の原田亘だった。
そのポジションは、リーグ戦の全試合に出場している久保藤次郎の定位置。原田はスタッド・ランスとの親善試合で、久保に代わって右ウイングバックに入ったが、今季の公式戦では一度もなかった。それだけに、背番号42が一列前でどんなプレーをするのか注目していた。
スピードが武器の久保の場合は、自らドリブル突破を図ったり、ワンツーなどから抜け出してポケットを取って、クロスを上げるケースが多い。また、得点力も魅力のひとつだ。
一方、的確な状況判断とポジショニングに強みを持つ原田の場合、攻撃面では細かいパスをテンポよく繋いだ崩しだったり、オフサイドラインぎりぎりの抜け出しを狙う回数が多かった。また、守備面でも１対１の強さやボール奪取能力に定評のある原田が一列前にいることで、より高い位置でボールを奪えたり、右CBの馬場晴也が上がった時の入れ替わりもスムーズだった印象だ。
慣れないポジションでのプレーで、負担が大きかったのだろう。第２戦を終えた試合後、原田は「きつかったです」と苦笑いしつつ、「自分に求められているのは攻撃より守備。自分がやる意味を理解してやれたと思います」と語った。
ただ、手応えは「まったくない」という。
「レイソルで求められるウイングバックの仕事ができていないので。藤次郎を見たら分かるように、得点だったり、直結するパスだったり。そこは力不足です」
実際、第２戦の62分に原田は決定機を逃した。中川敦瑛の左サイドからのクロスに反応し、ペナルティエリア中央からシュートを放ったが、ボールはゴール左に外れた。
とはいえ、横浜FMとの第１戦は76分まで、第２戦は90分間使い、２試合とも勝ったことなども踏まえれば、リカルド・ロドリゲス監督の今後の選択肢のひとつになったはず。ルヴァンカップ、そしてリーグ戦のタイトル獲得に向けて、チームの武器のひとつになるだろう。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
