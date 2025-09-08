ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

熱中症予防に100点！やっぱりおいしい【サントリー】「グリーンダカラ」をAmazonでまとめ買いしよう!!



【サントリー】グリーンダカラ が、600ml ×24本のまとめ買い仕様でAmazonに登場だ。冷凍もOKのスポーツドリンク。

カラダにうれしい素材でつくったグリーンダカラはみずみずしい果実感と、すっきりと飲みやすい味わいが特徴。水分も塩分も補給できる。

運動時はもちろん、寝起きやお風呂あがり、汗をかいた時など、カラダがカラカラの時に心地よくしみわたる味わいが最高だ。

渇いたカラダが思わず手に取りたくなるような、透き通る青ラベルで生まれ変わって登場。まだまだ暑いこの季節、体のためにも見逃したくない商品。