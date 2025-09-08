今月、インドで開催される「世界パラ陸上選手権」に出場する十八親和銀行の臼木 大悟選手が大石知事を表敬訪問し、意気込みを語りました。

県庁を訪れた 諫早市出身の臼木 大悟選手。

十八親和銀行の陸上部に所属し、5月に行われた「静岡国際陸上」の男子パラ400メートル決勝では2位でフィニッシュし、軽度の知的障害クラスでの日本新記録を樹立しました。

今月、インド・ニューデリーで開催される世界パラ陸上に日本代表として出場します。

(十八親和銀行臼木 大悟選手）

「世界パラ陸上競技選手権大会に出場してきます。目標は、世界のトップの選手に食らいつくことと、ファイナリストに残れるように頑張る」

臼木選手の特徴は、身長184センチの恵まれた体格を生かした広いストライド。

100メートル、200メートル、400メートル、そしてリレーの2種目のあわせて5つの日本記録を保持しています。

大石知事は「3年後のパラリンピックにつながるよう、頑張ってほしい」と激励しました。

世界パラ陸上は今月27日から始まり、臼木選手が出場する400メートルは、29日に予選。

30日に決勝が実施される予定です。