Photo: はらいさん

常に持ち歩くアイテムの1つになりました。

スマートフォンやスマートウォッチ、タブレットを外出先で充電するのに便利なモバイルバッテリー。仕事や遊びのオトモに1台持っておくと安心ですよね。

筆者はiPhoneやApple Watch、iPadを使うApple（アップル）ユーザーですが、旅行の際にはUSB-Cケーブルに加えてApple Watch専用の充電ケーブルも持ち運ぶ必要があるのが悩みの種でした。

出来ることなら1台でも多くのデバイスをワイヤレスで充電して、持ち運ぶケーブルの数を少なくしたい。ずっとそう願ってきましたが、ようやく僕の理想に近いモバイルバッテリーに出逢うことができました。

MatechのQi2対応モバイルバッテリー、こんなモデルを探していた

Photo: はらいさん

筆者が購入したのは、MATECH（マテック）株式会社という京都発の企業が手掛けた「MagOn Watch 10000」というモバイルバッテリー。

Qi2対応×Apple Watch専用充電器搭載×10,000mAhの大容量が決め手となり、購入を決意しました。

Photo: はらいさん

本体カラーはブラック一色のみで、デジタルカメラのようなルックスをしています。手持ちのモバイルバッテリーの中ではダントツで見た目も気に入っています。

ピタッとくっつけるだけで充電できちゃうってやっぱり便利

Photo: はらいさん

最大15W出力対応のQi2の存在はやはりデカいです。ピタッとiPhoneをくっつけるだけですぐに充電できるのはとても快適です。また、本体横には最大30W出力対応のUSB-Cポートが1つ搭載されています。iPhoneやiPadに加えて、MacBook Airも充電できるのが優秀です。

バッテリー容量ですが、10,000mAhあると安心感が違いますね。僕の場合は朝から夜まで滞在した大阪万博もこのおかげで余裕で乗り切ることができましたよ。

MagOn Watch 10000のサイズ感や見た目について

Photo: はらいさん

MagOn Watch 10000とiPhone 15 Proを並べてみると、こんなサイズ感です。重さについては、iPhone 15 Pro（187g）よりもMagOn Watch 10000（241g）の方が重いです。まぁそこは、Apple Watchの充電器と10,000mAhの大容量バッテリーを兼ね備えているのでしょうがないかなと。

Photo: はらいさん

バッテリー残量はランプ表示形式で表示されます。これに関しては正直パーセンテージ表示の方が良かったなぁと感じました。

Photo: はらいさん

バッテリー装着時の注意点に関しては、iPhone 15 Proの背面カメラ部分とは重ならないものの、iPhone本体より少しはみ出るということです。

内蔵リングはスタンドやスマホリング代わりに使える

Photo: はらいさん

MagOn Watch 10000のほかの優秀なポイントとしては、リングが内蔵されてるということです。iPhoneをワイヤレス充電しながら映画やドラマを楽しみたいってときには、スタンドとして機能します。

Photo: はらいさん

また、スマホリングとしても使うこともできます。iPhoneを充電しながら操作するとなると、やはり重さが気になりますが、スマホリングを使うことで操作がだいぶラクになります。

Apple Watchの充電器は、リング中央部分に内蔵

Photo: はらいさん

MagOn Watch 10000の最大の魅力は、Apple Watchの充電器を内蔵していることでしょう。リングの中央部分に本体を載せるだけで充電できるのはやっぱり便利です。

最大出力は2.5WのためSeries 7以降の高速充電には非対応なのでそこはご注意を。

iPhoneとApple Watchを同時に充電することもできます

Photo: はらいさん

MagOn Watch 10000ではiPhoneとApple Watchを同時にワイヤレス充電する夢が叶います。ケーブルを1本も使わずに2つの主要製品を同時に充電できるのも優秀です。

Photo: はらいさん

スタンドを起こせばiPhoneの画面を確認しながらApple Watchを同時に充電することもできます。ただこの場合、Apple Watchがバンドの重さの影響で落下する可能性があるため、この充電スタイルはあまりオススメはしません。

Photo: はらいさん

ちなみにワイヤレス充電に対応するAirPodsの充電ケースをお持ちの場合は、こちらも載せるだけで充電が可能です。ワイヤレス充電、万歳！万歳！

Photo: はらいさん

もちろん、パススルー給電にも対応しています。僕は旅先でホテルに着いたら、モバイルバッテリー本体を充電しつつ、iPhoneとApple Watchも同時に充電するケースがほとんどです。

ピタッとくっつけるだけでiPhoneとApple Watchを同時に充電することができるMatechのMagOn Watch 10000。これは久々に本当に買ってよかったと思える満足度の高いモバイルバッテリーでした！

Source: Amazon